Мадонну викрили у брехні на Євробаченні-2019: показове відео

Культова американська поп-діва Мадонна, яка стала "цвяхом" гала-концерту пісенного конкурсу Євробачення-2019, обурила прихильників спробою поліпшити голос через автотюн.

В YouTube опублікували відео, де наочно показали, як фальшиво звучав голос артистки до обробки через програму і після (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Концерт Мадонни "Like A Prayer" на Євробаченні-2019: автотюн проти реальності. Я порівняла відео, що завантажила Мадонна, і лайф-версію Євробачення. Це не змінює того факту, що я все ще люблю її музику і все, що вона зробила для музичної індустрії. Має бути вагома причина, за якою вона звучала так, і, можливо, ми маємо з цим змиритися, що старіння також є причиною. Тому, будь ласка, любіть її і не ненавидьте, інакше я видалю ваш коментар", – підписала автор ролика.

Мадонна - Євробачення-2019 Кадр із відео

Мадонна опублікувала помітно "підчищену" версію свого виступу тільки наступного дня. На записі чутно, що в реальному часі музична ікона сильно фальшивила. Це викликало обурення в мережі.

"Мені завжди подобалася Мадонна, але я ніколи раніше не чув такого поганого вокалу", "Я чекав на це відео", "Втратила око і голос", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за виступ на Євробаченні світова поп-діва Мадонна запросила космічний гонорар - 1,35 млн доларів.

При цьому зірка також доставила масу проблем організаторам. З Мадонною до останнього моменту не могли підписати контракт. Документ був підписаний за дві доби до виступу.

18 травня Мадонна підірвала зал яскравим і епатажним виступом, який обернувся гучним скандалом через ізраїльсько-палестинський конфлікт.

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