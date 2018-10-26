''Людина шаленого темпераменту": зірки сумують через смерть Миколи Караченцова

На смерть знаного радянського актора Миколи Караченцова відреагували вже багато відомих діячів мистецтва і колег.

Російські та українські зірки активно публікують свої спогади про артиста у соціальних мережах, висловлюючи слова співчуття близьким Караченцова. OBOZREVATEL пропонує дізнатися реакцію представників шоу-бізнесу на трагедію.

Так, однією з перших на смерть Караченцова відреагувала відома співачка Алла Пугачова, написавши лаконічний пост в Instagram зі совами "Прощавай, Колю!".

Також свою думку висловили й інші зірки з РФ: Валерія та Йосип Пригожини, Філіп Кіркоров, Олег Газманов та інші.

Крім цього, президент РФ Володимир Путін прокоментував смерть відомого актора, зазначивши, що кончина Миколи Караченцова — величезна, невиправна втрата для всіх росіян.

"Микола Караченцов був видатним артистом, справжньою зіркою кінематографа і легендарного "Ленкому", в якому служив багато років. Мільйони людей щиро любили цього яскравого, неординарного, симпатичного чоловіка, захоплювалися його силою духу і стійкістю", — процитував слова Путіна сайт Кремля.

Серед українських артистів пост у зв'язку зі смертю Миколи Караченцова опублікував репер Потап, який назвав його "майстром".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер у п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні у місті Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Прощання з Миколою Караченцовим відбудеться у понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком" у Москві.