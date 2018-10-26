''Людина шаленого темпераменту": зірки сумують через смерть Миколи Караченцова

На смерть знаного радянського актора Миколи Караченцова відреагували вже багато відомих діячів мистецтва і колег.
Російські та українські зірки активно публікують свої спогади про артиста у соціальних мережах, висловлюючи слова співчуття близьким Караченцова. OBOZREVATEL пропонує дізнатися реакцію представників шоу-бізнесу на трагедію.
Так, однією з перших на смерть Караченцова відреагувала відома співачка Алла Пугачова, написавши лаконічний пост в Instagram зі совами "Прощавай, Колю!".
Також свою думку висловили й інші зірки з РФ: Валерія та Йосип Пригожини, Філіп Кіркоров, Олег Газманов та інші.
Один за другим уходят их жизни великие, достойные. Сегодня не стало Народного артиста России Николая Караченцева. Любимые фильмы с его участием, любимые роли, любимые песни останутся с нами навсегда. Хочу выразить глубочайшее соболезнование всем родным и близким. Супруге Людмиле хочу высказать свое бесконечное восхищение ее мужеством и самоотверженностью. Ещё, конечно же, хочется поблагодарить врачей за то, что столько лет боролись за жизнь и здоровье замечательного человека. Светлая ему память.
Вот и Николай Караченцов покинул нас. Актёр неистового темперамента и таланта. Тяжко ему было все эти годы после жестокой аварии. В расцвете сил и карьеры попал в такую жуткую ситуацию. Спасибо Людмиле, и которая в самые тяжкие его годы была рядом и всем, кто был с ним и помогал. Вспоминаю, как мы работали над моей песней "милые алые зори". Жара стояла страшная и мы всю ночь репетировали у меня на студии, через каждые полчаса купаясь в озере. И как он потрясающе спел и прочитал мои стихи на Юбилейном концерте в 1997г. "Разлетаясь на брызги сердце вытечет горлом- пополам буду песней в полёте разорван" Не забыть его голос, его раскатистый рык со сцены. И ещё теннис, шашлыки, разговоры о жизни, о музыке и театре… Его глаза и зубастая улыбка его ярчайшие образы в кино и театре, его жажда жизни! Много всего. И это останется со мной до конца. Великий актёр ушёл. Ушёл отсюда и в вечность. Земля ему пухом…Соболезнования родным и близким. #караченцов #актер #артист #друг #жизнь
Крім цього, президент РФ Володимир Путін прокоментував смерть відомого актора, зазначивши, що кончина Миколи Караченцова — величезна, невиправна втрата для всіх росіян.
"Микола Караченцов був видатним артистом, справжньою зіркою кінематографа і легендарного "Ленкому", в якому служив багато років. Мільйони людей щиро любили цього яскравого, неординарного, симпатичного чоловіка, захоплювалися його силою духу і стійкістю", — процитував слова Путіна сайт Кремля.
Серед українських артистів пост у зв'язку зі смертю Миколи Караченцова опублікував репер Потап, який назвав його "майстром".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер у п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні у місті Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".
Прощання з Миколою Караченцовим відбудеться у понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком" у Москві.