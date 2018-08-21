"Любили дорослі дядьки": ведуча "Орла і решки" розповіла, як заробила перший мільйон

Ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка", інста-блогер Анастасія Івлєєва розповіла, як їй вдалося заробити свій перший мільйон (щоб подивитися відео, прокрутіть новину до кінця).

Так, артистка дала інтерв'ю відомому журналісту Юрію Дудю (проект "вДудь"), в якому поділилася розповіддю про свій заробіток. За її словами, першу солідну суму вона отримала ще до того, як стала блогером і телеведучою. Новий випуск "вДудь" опублікований на YouTube.

Як зазначила Настя, перш, ніж стати інста-дівою і ведучою, вона працювала хостес в одному з нічних клубів Санкт-Петербурга, де часто відпочивали багаті чоловіки.

Публікація від НАСТЯ ІВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 29 Май 2018 у 9:29 PDT

Одного разу Івлєєва вирішила відкрити свій бізнес, а саме кіоск, де ремонтуватимуть взуття. Для того, щоб отримати стартовий капітал, вона звернулася до одного з забезпечених відвідувачів закладу з проханням вкласти гроші в реалізацію її ідеї.

"Мене любили дорослі дядьки, так як я завжди була особистістю і ніколи не вішалася на шию. Коли я вирішила створити свій бізнес, звернулася до одного чоловіка і попросила обговорити свій бізнес-план. Він запросив мене до себе в офіс, йому сподобалася ідея і чоловік погодився вкласти в неї свої гроші. Я просила 300-400 тисяч рублів. На наступний день до мене додому прийшли його помічники і принесли мільйон рублів готівкою", - розповіла телеведуча.

Крім цього, вона зазначила, що кошти в свою справу так і не вклала, а просто "прос*ала їх, оскільки ніколи в житті не бачила таких грошей". Більш того, вона так і не повернула суму власнику, бо не знає ні його імені, ні номера телефону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Настя Івлєєва недавно закрутила роман з популярним російським хіп-хоп-виконавцем Елджеєм. Чутки про відносини ведучої та російського виконавця з'явилися в травні 2018 року, проте тільки в середині червня закохані підтвердили, що зустрічаються. У минулому Настя Івлєєва зустрічалася зі співаком Олегом Маямі, колишнім учасником "Дому-2". Вони розлучилися, коли вона стала ведучою "Орла і решки".