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"Ловіть п*длу": одіозна російська зірка сказилася через День Росії

6.3тЧитати матеріал російською

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", розлютилася на ЗМІ, які висвітлювали День Росії.

Гнівний пост вона написала на своїй сторінці в Instagram, надавши скріншот новин двох видань, де вказано, що вона виступала на концерті.

Чичеріна в грубій формі зажадала вибачитися за дезінформацію, тому що вона не відвідувала концерт на Червоній площі, а також пригрозила зловити "брехливого щура".

Юлія Чичеріна

Юлія Чичеріна

instagram / Чичерина

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"Це хто в нас такий брехливий поширює дезу і з якою метою, цікаво? І не підписується, чому ж я перейшла дорогу "Бойовому братерству" і "Антимайдану", схоже у вас затесався брехливий щур – ловіть п*длу, поки я сама її не спіймала, ну і вибачайтеся давайте швидше", – розлютилася вона.

"Ловіть п*длу": одіозна російська зірка сказилася через День Росії
"Ловіть п*длу": одіозна російська зірка сказилася через День Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День Росії під стінами Кремля також мав виступити гурт "Машина часу". Чичеріна накинулася з нападками на лідера музичного колективу Андрія Макаревича, який був проти роздачі паспортів жителям "Л/ДНР".

У підсумку, за кілька днів до концерту музикант розповів, що хтось комусь подзвонив, через що гурт зняли з концерту.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Юлія Чичеріна
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїмузикапропаганда
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Валевич Борис
Валевич Борис
Эта кукла еще думает что кому-то она интересна, да и раньше ее не особо жаловали
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