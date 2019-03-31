"Лорак фотографувала": абсолютно голий Лазарєв розбурхав мережу сміливим знімком

Російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують романтичні стосунки з українською зіркою Ані Лорак, спантеличив шанувальників пікантним знімком, на якому зображений повністю голим.

Так, Лазарєв опублікував в Istagram інтимне фото, на якому артист позує на ліжку абсолютно без одягу.

"Good Morning, Beautiful World ... Доброго ранку, красивий світе", - підписав Сергій знімок.

Лазарєв і Лорак Все про зірок шоу-бізнесу

Фанати артиста бурхливо відреагували на гарячу фотографію Лазарєва, припустивши, що його фотографувала саме українка Ані Лорак.

"Сергій починає пустувати перед днем народження! А хто ж вас фоткавл?" – запитали фанат.

"Фотографувала Лорак, непоганий з Кароліни фотограф", – з упевненістю зазначили інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом провели канікули на популярному американському курорті Маямі. Також пізніше стало відомо, що разом з Лорак і Лазарєвим відпочивали російський поп-король Філіп Кіркоров і українська гімнастка Лілія Подкопаєва.

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