Українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою - співачка народила дівчинку.
Пологи 35-річної артистки пройшли у Лос-Анджелесі. Про це свідчить повідомлення на офіційній сторінці Лободи в соціальній мережі Facebook.
"Світлана Лобода народила дочку. Маля з'явилося на світ у шпиталі Сідарс Синай, де в різний час ставали мамами такі світові зірки, як Мадонна, Крістіна Агілера, Кім Кардашьян та ін. Вага дівчинки 3 кг, зріст 48 см. Пологи пройшли легко. Малятко і мама почувають себе добре", - сказано в повідомленні.
Народжувала артистка у VIP-клініці Cedars-Sinai Medical Center, де з'явилися на світ діти таких знаменитостей, як Мадонна, Вікторія Бекхем, Брітні Спірс та інших.
Елітна клініка вважається однією з найдорожчих у США. Вартість пологів у медустанові обійшлася Лободі приблизно в 50 тисяч доларів.
Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
При народженні дитина Світлани отримала американське громадянство.
Перед пологами Лобода жила в розкішній приватній віллі в Лос-Анджелесі. При цьому співачка не втрачала часу та продовжувала займатися творчістю. Вона проводила час за роялем і писала нові пісні.
Довго відпочивати після пологів артистка не має наміру. За її словами, в Лос-Анджелесі у неї вже давно призначені зйомки, запис альбому, а також йде підготовка до грандіозних концертів цієї осені.
Нагадаємо, у березні 2018 року Лобода оголосила про свою вагітність зі сцени Кремля і пішла в невелику відпустку.
Перед цим ЗМІ почали поширювати інформацію, що Світлана вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах. Однак сама артистка ім'я батька своєї другої дитини не розкриває.
Незадовго до пологів у мережі почали поширювати інформацію про те, що Тілль Ліндеманн був обраний менеджментом артистки "про людське око", в той час як справжнім батьком може бути небайдужий до неї співак Макс Барських.
Нагадаємо, Лобода виховує семирічну доньку Єву від хореографа Андрія Царя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня українська співачка Джамала народила первістка.