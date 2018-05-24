Українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою - співачка народила дівчинку.

Пологи 35-річної артистки пройшли у Лос-Анджелесі. Про це свідчить повідомлення на офіційній сторінці Лободи в соціальній мережі Facebook.

"Світлана Лобода народила дочку. Маля з'явилося на світ у шпиталі Сідарс Синай, де в різний час ставали мамами такі світові зірки, як Мадонна, Крістіна Агілера, Кім Кардашьян та ін. Вага дівчинки 3 кг, зріст 48 см. Пологи пройшли легко. Малятко і мама почувають себе добре", - сказано в повідомленні.

Народжувала артистка у VIP-клініці Cedars-Sinai Medical Center, де з'явилися на світ діти таких знаменитостей, як Мадонна, Вікторія Бекхем, Брітні Спірс та інших.

Елітна клініка вважається однією з найдорожчих у США. Вартість пологів у медустанові обійшлася Лободі приблизно в 50 тисяч доларів.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

При народженні дитина Світлани отримала американське громадянство.

Перед пологами Лобода жила в розкішній приватній віллі в Лос-Анджелесі. При цьому співачка не втрачала часу та продовжувала займатися творчістю. Вона проводила час за роялем і писала нові пісні.

Довго відпочивати після пологів артистка не має наміру. За її словами, в Лос-Анджелесі у неї вже давно призначені зйомки, запис альбому, а також йде підготовка до грандіозних концертів цієї осені.

Нагадаємо, у березні 2018 року Лобода оголосила про свою вагітність зі сцени Кремля і пішла в невелику відпустку.

Перед цим ЗМІ почали поширювати інформацію, що Світлана вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах. Однак сама артистка ім'я батька своєї другої дитини не розкриває.

Незадовго до пологів у мережі почали поширювати інформацію про те, що Тілль Ліндеманн був обраний менеджментом артистки "про людське око", в той час як справжнім батьком може бути небайдужий до неї співак Макс Барських.

Нагадаємо, Лобода виховує семирічну доньку Єву від хореографа Андрія Царя.

растём ❤️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Апр 2018 в 1:34 PDT

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