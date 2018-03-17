Лобода розкрила секрети своєї вагітності

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка зізналася на сцені Кремля, що знаходиться на сьомому місяці вагітності, поділилася секретами про своє цікаве положення.

За словами артистки, її друга дочка постійно проявляє активність і живе в маминому животі по режиму "сови", передає "Комсомольська правда в Україні".

"У мене з малюком однаковий режим. Ми - сови. Спати вкладаємося пізно, близько четвертої ранку. А до цього часу поводимося дуже активно. На концертах ми танцюємо та співаємо разом. Звичайно, я розумію, що потрібно зменшити обороти, щоб після народження у малюка був нормальний графік. Але куди тут подінешся - мам не вибирають... "- зізналася Світлана.

Вагітна Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Співачка зізналася, що підтримувати себе у відмінній фізичній формі навіть на такому пізньому терміні вагітності, їй допомагає спорт.

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"Я протягом всього свого життя стежу за здоров'ям, займаюся спортом і щодня роблю ряд вправ для зміцнення спини, шиї, щоб завжди бути в формі. Обов'язкові щоденна зарядка і правильне харчування незалежно від того, в якому становищі ти знаходишся. Цього важливо дотримуватися для того, щоб завжди бути готовим до будь-яких змін у твоєму житті і організмі", - поділилася Лобода.

Як повідомляв "Обозреватель", після того, як артистка підтвердила чутки про вагітність, вона вирушила у відпустку. Наскільки можна судити за активністю Світлани в соцмережах, зараз вона знаходиться в Лос-Анджелесі (США), де і планує народити другу дитину.

При цьому називати ім'я батька артистка відмовляється. Однак у мережі та на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тилля Ліндеманна.