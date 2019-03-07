Лобода несподівано звалилася на сцені під час концерту: момент потрапив на відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, несподівано звалилася на підлогу сцени на своєму концерті.

Відповідне відео вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, чим викликала хвилювання серед шанувальників (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"На вулиці пекельний холод, а тут +40 мінімум", – підписала вона під роликом. Після несподіваного падіння згасло світло, а коли увімкнулося – Лобода привітала глядачів, стоячи на ногах.

Судячи з усього, це був ефектний вихід співачки на сцену, а падіння було запланованим. Однак у мережі такого ніхто не очікував.

"Можна без таких експериментів. Обережно", "Коли втратив силу волі прямо на танцполі", "На це падіння можна дивитися на повторі вічно", "Далі-більше... сальто, подвійний тулуп, паркур. Бережіть себе", – написали фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода опублікувала нову пісню, записану спеціально для російського телешоу "Останній герой".

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