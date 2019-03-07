МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Лобода несподівано звалилася на сцені під час концерту: момент потрапив на відео

3.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, несподівано звалилася на підлогу сцени на своєму концерті.

Відповідне відео вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, чим викликала хвилювання серед шанувальників (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"На вулиці пекельний холод, а тут +40 мінімум", – підписала вона під роликом. Після несподіваного падіння згасло світло, а коли увімкнулося – Лобода привітала глядачів, стоячи на ногах.

Судячи з усього, це був ефектний вихід співачки на сцену, а падіння було запланованим. Однак у мережі такого ніхто не очікував.

"Можна без таких експериментів. Обережно", "Коли втратив силу волі прямо на танцполі", "На це падіння можна дивитися на повторі вічно", "Далі-більше... сальто, подвійний тулуп, паркур. Бережіть себе", – написали фоловери.

Лобода несподівано звалилася на сцені під час концерту: момент потрапив на відео
Лобода несподівано звалилася на сцені під час концерту: момент потрапив на відео
Лобода несподівано звалилася на сцені під час концерту: момент потрапив на відео
Лобода несподівано звалилася на сцені під час концерту: момент потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода опублікувала нову пісню, записану спеціально для російського телешоу "Останній герой".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Світлана Лобода
Теги
видеошоу-бизнесконцерт
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
9
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chesny Victor
Chesny Victor
Дисбаланс губ с жопой.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры каждый раз подчеркивают, что из их колонии люди бегут))) Бегите, в колонии "урина" жизни не будет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Михайлов Александр, ябв рад бежать но на побег нет денег
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги