Лобода народила: як проходила вагітність співачки

Українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою.

Молодша дочка артистки з'явилася на світ в Лос-Анджелесі, куди Світлана відправилася задовго до пологів. OBOZREVATEL пропонує згадати, як виглядала співачка протягом другої вагітності.

Своє цікаве положення Лобода ретельно приховувала та підтвердила плітки про поповнення в сім'ї лише на шостому місяці вагітності.

"Я дбайливо ставлюся до особистого життя, я артистка, до мене і так прикута увага. Якщо не оточувати себе захисною оболонкою, неможливо впоратися з величезною кількістю цікавих і залучених в моє життя людей. Мені було важливо зберегти в секреті таке інтимне положення максимально довго" , - пояснювала вона.

Перша хвиля чуток про другу вагітність Лободи сталася після виходу кліпу на пісню "Парень", в якому відверта сукня співачки підкреслила деякі зміни в її фігурі.

Потім вона стала уникати нарядів, які підкреслюють талію та живіт.

❤️іду за тобою Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 21 Лют 2018 о 5:55 PST

Вперше після чуток про вагітність Світлана з'явилася на публіці, надівши блузку вільного крою.

Світлана Лобода vokrug.tv

10 березня 2018 року, на шостому місяці вагітності, на музичній премії BraVo в Кремлі Лобода офіційно оголосила про свою другу вагітність.

Світлана Лобода

Після цього артистка полетіла в Лос-Анджелес разом зі своєю семирічною дочкою Євою. Там вона жила в розкішній приватній віллі, готувалася до пологів і не припиняла займатися творчістю.

❤️ Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 3 Кві 2018 в 11:36 PDT

Оголосивши про вагітність, артистка перестала приховувати кругленький живіт.

При цьому співачка продовжила балувати своїх шанувальників відвертими знімками.

#Coachella 🤷♀️ Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 14 Кві 2018 о 11:23 PDT

Good morning 😘☺️ Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 12 Май 2018 у 8:29 PDT

У квітні Лобода з'явилася на обкладинці глянцевого журналу Cosmopolitan, оголивши кругленький живіт.

За тиждень до пологів у мережі почали поширювати плітки про те, що Світлана вже таємно народила. Однак співачка викрила чутки й опублікувала фотографію з вагітним животом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, називати ім'я батька артистка відмовляється. Однак у мережі та на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тилля Ліндеманна.