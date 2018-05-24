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Лобода народила: як проходила вагітність співачки

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Українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою.

Молодша дочка артистки з'явилася на світ в Лос-Анджелесі, куди Світлана відправилася задовго до пологів. OBOZREVATEL пропонує згадати, як виглядала співачка протягом другої вагітності.

Своє цікаве положення Лобода ретельно приховувала та підтвердила плітки про поповнення в сім'ї лише на шостому місяці вагітності.

"Я дбайливо ставлюся до особистого життя, я артистка, до мене і так прикута увага. Якщо не оточувати себе захисною оболонкою, неможливо впоратися з величезною кількістю цікавих і залучених в моє життя людей. Мені було важливо зберегти в секреті таке інтимне положення максимально довго" , - пояснювала вона.

Перша хвиля чуток про другу вагітність Лободи сталася після виходу кліпу на пісню "Парень", в якому відверта сукня співачки підкреслила деякі зміни в її фігурі.

Потім вона стала уникати нарядів, які підкреслюють талію та живіт.

❤️іду за тобою

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Вперше після чуток про вагітність Світлана з'явилася на публіці, надівши блузку вільного крою.

Світлана Лобода

vokrug.tv

10 березня 2018 року, на шостому місяці вагітності, на музичній премії BraVo в Кремлі Лобода офіційно оголосила про свою другу вагітність.

Світлана Лобода

Після цього артистка полетіла в Лос-Анджелес разом зі своєю семирічною дочкою Євою. Там вона жила в розкішній приватній віллі, готувалася до пологів і не припиняла займатися творчістю.

❤️

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

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Оголосивши про вагітність, артистка перестала приховувати кругленький живіт.

ти говорила, що дуже волелюбна людина. Але двоє маленьких дітей - це вже відмова від власної волі, не знаходиш? . Я вважаю, що діти дають нам крила, неймовірне відчуття внутрішньої свободи. Тому що ти вже свою головну місію на землі виполніла👼Тебе є заради кого жити. У моменти якихось життєвих негараздів я завжди згадую очі Єви. А скоро у мене з'явиться ще одна пара очей, про які я буду думати, і точно ніколи не складу руки. Напевно, найважливіше в житті - розуміти хто ти і навіщо ти тут. Я знаю. Тому ніщо не може обмежити мою свободу 🕊 @ cosmopolitan_russia

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

При цьому співачка продовжила балувати своїх шанувальників відвертими знімками.

#Coachella 🤷♀️

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Good morning 😘☺️

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

У квітні Лобода з'явилася на обкладинці глянцевого журналу Cosmopolitan, оголивши кругленький живіт.

-Ти зараз на піку кар'єри. Артист номер 1 в нашій країні і не тільки. Не боїшся вийти з обойми, якщо на час зупинишся? . -Ні, звичайно)) я до сьомого місяця працювала без вихідних. В рамках туру ми об'їздили близько 70 міст, кілька країн, і все це з тижневим відпусткою на початку січня. Та й зараз я не планую відпочивати, у мене в Лос Анджелесі призначені зйомки, запис альбому, йде підготовка до грандіозних концертів цієї осені - так що плани великі)). А діти завжди зі мною, і Евочка і мій маленький кенгуру (сміється). Нічого не зміниться коли дитина народиться, у мене прекрасні няня, мама, вони завжди готові допомогти. Для всього знайдуться і час і сили. Я буду йти далі 🤞☺️ # первоеінтервьюДляЖурналаCosmopolitan @cosmopolitan_russia ❤️ foto @damir_zhukenov Makeup @molchanof hairstyle @kochegov_konstantin

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

За тиждень до пологів у мережі почали поширювати плітки про те, що Світлана вже таємно народила. Однак співачка викрила чутки й опублікувала фотографію з вагітним животом.

чутки про мене поки занадто преувелічени❤️🤷♀️

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, називати ім'я батька артистка відмовляється. Однак у мережі та на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тилля Ліндеманна.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
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