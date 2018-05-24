Лобода народила: як проходила вагітність співачки

Українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою.
Молодша дочка артистки з'явилася на світ в Лос-Анджелесі, куди Світлана відправилася задовго до пологів. OBOZREVATEL пропонує згадати, як виглядала співачка протягом другої вагітності.
Своє цікаве положення Лобода ретельно приховувала та підтвердила плітки про поповнення в сім'ї лише на шостому місяці вагітності.
"Я дбайливо ставлюся до особистого життя, я артистка, до мене і так прикута увага. Якщо не оточувати себе захисною оболонкою, неможливо впоратися з величезною кількістю цікавих і залучених в моє життя людей. Мені було важливо зберегти в секреті таке інтимне положення максимально довго" , - пояснювала вона.
Перша хвиля чуток про другу вагітність Лободи сталася після виходу кліпу на пісню "Парень", в якому відверта сукня співачки підкреслила деякі зміни в її фігурі.
ПРЕМ'ЄРА Кліпа !!!!!! 🧛♀️ ПАРЕНЬ💔 посилання на повне відео в профілі 😍. Режисер: Нателла Крапівіна Оператор: Іван Гудков Продюсер: Ярослав Губський (Luck Out Club), Олександра Єфімова Актор: Назар Грабар Монтаж: KPP Film Пост-продакшн: A7: TELEVISION, HDshot, Дар'я Гладченко @natellakrapivina @luckoutclub @tina_antonenko @luviofficial @ovechkin_n @nazargrabar @gurych_yurii
Потім вона стала уникати нарядів, які підкреслюють талію та живіт.
Вперше після чуток про вагітність Світлана з'явилася на публіці, надівши блузку вільного крою.
Світлана Лобода
vokrug.tv
10 березня 2018 року, на шостому місяці вагітності, на музичній премії BraVo в Кремлі Лобода офіційно оголосила про свою другу вагітність.
Світлана Лобода
Після цього артистка полетіла в Лос-Анджелес разом зі своєю семирічною дочкою Євою. Там вона жила в розкішній приватній віллі, готувалася до пологів і не припиняла займатися творчістю.
Оголосивши про вагітність, артистка перестала приховувати кругленький живіт.
ти говорила, що дуже волелюбна людина. Але двоє маленьких дітей - це вже відмова від власної волі, не знаходиш? . Я вважаю, що діти дають нам крила, неймовірне відчуття внутрішньої свободи. Тому що ти вже свою головну місію на землі виполніла👼Тебе є заради кого жити. У моменти якихось життєвих негараздів я завжди згадую очі Єви. А скоро у мене з'явиться ще одна пара очей, про які я буду думати, і точно ніколи не складу руки. Напевно, найважливіше в житті - розуміти хто ти і навіщо ти тут. Я знаю. Тому ніщо не може обмежити мою свободу 🕊 @ cosmopolitan_russia
При цьому співачка продовжила балувати своїх шанувальників відвертими знімками.
У квітні Лобода з'явилася на обкладинці глянцевого журналу Cosmopolitan, оголивши кругленький живіт.
-Ти зараз на піку кар'єри. Артист номер 1 в нашій країні і не тільки. Не боїшся вийти з обойми, якщо на час зупинишся? . -Ні, звичайно)) я до сьомого місяця працювала без вихідних. В рамках туру ми об'їздили близько 70 міст, кілька країн, і все це з тижневим відпусткою на початку січня. Та й зараз я не планую відпочивати, у мене в Лос Анджелесі призначені зйомки, запис альбому, йде підготовка до грандіозних концертів цієї осені - так що плани великі)). А діти завжди зі мною, і Евочка і мій маленький кенгуру (сміється). Нічого не зміниться коли дитина народиться, у мене прекрасні няня, мама, вони завжди готові допомогти. Для всього знайдуться і час і сили. Я буду йти далі 🤞☺️ # первоеінтервьюДляЖурналаCosmopolitan @cosmopolitan_russia ❤️ foto @damir_zhukenov Makeup @molchanof hairstyle @kochegov_konstantin
За тиждень до пологів у мережі почали поширювати плітки про те, що Світлана вже таємно народила. Однак співачка викрила чутки й опублікувала фотографію з вагітним животом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, називати ім'я батька артистка відмовляється. Однак у мережі та на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тилля Ліндеманна.