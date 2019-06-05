"Ленінград" зняв жорсткий кліп про Ісуса: в мережі ажіотаж

У середу, 5 червня російськый гурт Сергія Шнурова "Ленінград" презентував жорсткий кліп на пісню i_$uss.

У новій роботі "Ленінград" яскраво висміяв сучасну молодь, тусовки і наркотики, а також "пройшовся" і по релігійній тематиці. Кліп був опублікований на офіційній сторінці на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Кадр з кліпу на пісню i_$uss YouTube

У центрі сюжету – дівчина, яка в нічному клубі з'їдає таблетку і "зустрічає" "Ісуса" – хлопця з довгим волоссям і бородою. Після випитого вина героїню нудить, і вона бачить послання в печиві з передбаченнями. На вулиці вона роздає хліб бездомним. Дивом завагітнівши, вона народжує iPad, на екрані якого видно Instagram-аккаунт "Ісуса".

Кадр з кліпу на пісню i_$uss YouTube

Кадр з кліпу на пісню i_$uss YouTube

Автори на початку кліпу попередили, що не хотіли образити почуття віруючих або розпалити ненависть своєю роботою. Це всього лише "сатиричний художній твір без прихованих каверзних змістів".

Кадр з кліпу на пісню i_$uss YouTube

Кадр з кліпу на пісню i_$uss YouTube

Кадр з кліпу на пісню i_$uss YouTube

Кадр з кліпу на пісню i_$uss YouTube

Ролик знімали в Києві, над ним працював український режисер, який тісно співпрацює з Потапом, гуртом "Время и Стекло" та іншими артистами.

Шанувальники групи бурхливо відреагували на прем'єру, запитавши у Шнура "на яких наркотики він сам сидить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року Сергій Шнуров оголосив про закриття гурту "Ленінград". Колектив був заснований в 1997 році. Фронтмен заспокоїв шанувальників, що група проіснує до 2020 року і проведе прощальне турне.

OBOZREVATEL також згадав 5 гучних роликів банди Шнура.

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