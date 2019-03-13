Легенди рок-сцени Oomph! дали яскравий концерт в Мюнхені: ексклюзивні фото

Німецька група Oomph! дала концерт в клубі Backstage в Мюнхені в рамках European Tour 2019 підтримку альбому Ritual.

Позаштатний автор OBOZREVATEL в Німеччині Лиса Павлова побувала там і поділилася з нами яскравими фото.

Oomph! - німецька рок-група, утворена в 1989 році в Вольфсбурзі, ФРН. Спочатку колектив виконував музику в стилі EBM, однак, починаючи з другого студійного альбому Sperm стає першопрохідцем і законодавцем Neue Deutsche Härte - відгалуження індастріал-метала.

Незабаром на OBOZREVATEL вийде інтерв'ю з легендами рок-сцени.

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