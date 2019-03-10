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Лазарєв відповів на розгром його пісні для Євробачення-2019

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Зі своєю конкурсною піснею представник Росії на Євробаченні-2019 Сергій Лазарєва буде виділятися серед суперників. Це буде його друга участь в конкурсі, але сам співак не любить повторюватися, тому обрав для поїздки в Ізраїль нетиповий трек.

Так на особистій сторінці в Instagram російський співак Сергій Лазарєв прокоментував критику його конкурсної пісні Scream, після презентації якої позбувся першого місця в рейтингах букмекерів.

Лазарєв відповів на розгром його пісні для Євробачення-2019

Фото: facebook.com

"Деякі пишуть, що пісня не в форматі "Євробачення", але хіба це погано - створювати пісню, яка буде виділятися, яка буде оригінальною і унікальною? Я відразу сказав, що повторюватися я не люблю", - написав він.

Співак підкреслив, що погодився знову брати участь в Євробаченні з метою показати себе з іншого боку. Крім цього, він нагадав, що на "Євробаченні" оцінюють не тільки музику, але й її виконання.

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"Не забувайте, що головне - це те, що буде відбуватися в травні на сцені", - зазначив артист, подякувавши за позитивні відгуки тих, кому пісня припала до душі.

Нагадаємо, 9 березня в першу годину після презентації пісні Scream Сергій Лазарєва втратив лідерство в рейтингу букмекерів. На ранок 10 березня шанси на його перемогу знизилися на три відсотки і тепер оцінюються в 12%. В цей же час абсолютним лідером став представник Нідерландів, чиї показники зростають.

Слова для пісні "Scream" написав Філіп Кіркоров в співавторстві з грецьким композитором Дімітрісом Контопулосом. Раніше Сергій Лазарєв брав участь в Євробаченні-2016, де зайняв третє місце з піснею You're The Only One.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Росії розкритикували конкурсну пісню Сергія Лазарєва Scream. Опублікований в мережі відеокліп режисера Костянтина Черепкова зібрав багато негативних відгуків користувачів YouTube та Instagram.

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Тема
Євробачення-2019
Особа
Сергій Лазарєв
Місце
Росія
Теги
ЄвробаченняНовини Росії
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