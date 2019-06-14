Культова італійська актриса сяде в тюрму за вечерю з Путіним: що трапилося

Знамениту італійську актрису Орнеллу Муті засудили до шести місяців тюремного ув'язнення за підроблення документів.

Так, виявилося, що зірка комедії "Приборкання норовливого" з Адріано Челентано декілька років тому проігнорувала спектакль зі своєю участю, пославшись на ларингофарингіт. У той час артистка, як з'ясувалося, поїхала в Росію, де була помічена за вечерею з Володимиром Путіним і американським актором Кевіном Костнером, пише News.ru.

Керівництву театру вона надала фальшиву медичну довідку. Пізніше Муті була помічена на благодійній вечері в Санкт-Петербурзі.

Орнелла Муті і Путін

Проти Муті подали позов, оскільки за пропущений спектакль вона отримала гонорар у розмірі 25 тисяч євро. Тепер, щоб уникнути ув'язнення, їй необхідно виплатити €30 тисяч штрафу.

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Актриса вже вибачилася перед глядачами, зазначивши, що захворювання не дозволяло їй виступати на сцені через хворі зв'язки. На вечері ж необхідності говорити не було.

Орнелла Муті та Володимир Путін на благодійній вечері Телеканал "СТБ"

Рішення про ув'язнення ухвалив Касаційний суд Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Орнелла Муті заявила про те, що хотіла б отримати громадянство Російської Федерації. Також вона зазначила, що розуміє Росію і ця країна їй дуже близька.

Після цього Муті приїхала в Україну з виставою "Суд над відьмою", однак виступала італійська зірка в практично порожньому залі.

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