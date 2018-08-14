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Кудрявцева народила: розкрито ім'я дитини

12.4тЧитати новину російською

47-річна російська телеведуча та актриса Лєра Кудрявцева, яка в понеділок, 13 серпня, народила другу дитину, назвала дочку Марією.

Ім'я дитині світська левиця вибрала спільно з батьком новонародженої - хокеїстом Ігорем Макаровим, передає SUPER, посилаючись на джерела, близькі до зоряної пари.

Відзначимо, в ЗМІ припускають, що дівчинка з'явилася на світ у США. Кудрявцева нібито скористалася послугами елітної клініки Лос-Анджелеса "Седарс-Сінай", клієнтами якої були багато знаменитостей.

Лєра Кудрявцева

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донечка 😇

Публікація від KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Як писав OBOZREVATEL, раніше американська співачка Бейонсе відверто розповіла про важкі пологи двійні. Під час вагітності вона важила майже 100 кілограмів.

Особа
Лера Кудрявцева
Місце
Росія
Об'єкт
діти
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