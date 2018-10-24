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''Куди дивиться Дантес?'' Фани присоромили Дорофєєву за розпусну поведінку

12.9тЧитати матеріал російською

Українську поп-співачку, вокалістку відомого гурту "Время и Стекло" Надю Дорофєєву присоромили фанати в мережі — за надто відверту поведінку з її колегою по дуету.

Надя опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото із Олексієм Завгороднім (Позитивом), яке було зроблене у рамках фешн-фотосесії для глянцевого видання Cosmopolitan. На зображенні Дорофєєва сіла на плече Позитиву, що викликало хвилю суперечок у мережі.

Так, більшість фанатів вирішили, що така поведінка — занадто відверта і розпусна для обох музикантів, адже і Надя, і Олексій мають сім'ї.

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Багатьох також збентежив той момент, що подружжя артистів ніяк не реагують на досить близькі стосунки між учасниками "Время и Стекло", про що написали у коментарях під фото.

''Куди дивиться Дантес?'' Фани присоромили Дорофєєву за розпусну поведінку

''Куди дивиться Дантес?'' Фани присоромили Дорофєєву за розпусну поведінку

''Куди дивиться Дантес?'' Фани присоромили Дорофєєву за розпусну поведінку

''Куди дивиться Дантес?'' Фани присоромили Дорофєєву за розпусну поведінку

''Куди дивиться Дантес?'' Фани присоромили Дорофєєву за розпусну поведінку

''Куди дивиться Дантес?'' Фани присоромили Дорофєєву за розпусну поведінку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанати запідозрили Надю Дорофєєву у вагітності, після того як артистка з'явилася у прямому ефірі танцювального шоу "Танці з зірками", де постала перед публікою у відвертому обтягуючому вбранні. Фани помітили кругленький животик популярної співачки.

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Надя ДорофєєваЧас минув
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