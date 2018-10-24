''Куди дивиться Дантес?'' Фани присоромили Дорофєєву за розпусну поведінку

Українську поп-співачку, вокалістку відомого гурту "Время и Стекло" Надю Дорофєєву присоромили фанати в мережі — за надто відверту поведінку з її колегою по дуету.

Надя опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото із Олексієм Завгороднім (Позитивом), яке було зроблене у рамках фешн-фотосесії для глянцевого видання Cosmopolitan. На зображенні Дорофєєва сіла на плече Позитиву, що викликало хвилю суперечок у мережі.

Так, більшість фанатів вирішили, що така поведінка — занадто відверта і розпусна для обох музикантів, адже і Надя, і Олексій мають сім'ї.

Багатьох також збентежив той момент, що подружжя артистів ніяк не реагують на досить близькі стосунки між учасниками "Время и Стекло", про що написали у коментарях під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанати запідозрили Надю Дорофєєву у вагітності, після того як артистка з'явилася у прямому ефірі танцювального шоу "Танці з зірками", де постала перед публікою у відвертому обтягуючому вбранні. Фани помітили кругленький животик популярної співачки.