Красиво жити не заборониш: найбагатша співачка України показала свій розкішний особняк

Українська артистка, дружина мільярдера Мохаммада Захура Камалія в сюжеті ТСН.19: 30 показала свій розкішний особняк (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за словами Камалії, вони разом з чоловіком переїхали в маєток ще 10 років тому, а його дизайн вона розробила сама. Особняк обслуговують 20 осіб — кухар, помічниці, гардеробниця, водії, садівник та інші. Також в них є навіть людина, яка займається виключно собаками.

Мохаммад Захур з Камалією і дітьми Фото: clutch.ua

Крім того, у пари також є ще будинки в Лондоні, Москві, Дубаї і на іспанському узбережжі.

Камалія і Мохаммад Захур Фото: Tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома російська співачка Лоліта Мілявська в програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір" показала свій розкішний будинок в Болгарії.

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