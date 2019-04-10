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/Шоубіз

"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, нарвалася на жорстку критику в мережі через пафос.

Вона опублікувала відео, на якому королівською ходою рухається до сцени з гримерки (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Хода вирішує. Рррррр", – підписала зірка, проте шанувальники не були з нею згодні.

Іnstagram

Іnstagram

Світлана Лобода

У коментарях багато хто відзначив, що Лобода страждає від "зіркової хвороби". Більше того, вкотре в мережі нагадали, що вона виглядає і поводиться вульгарно.

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"Спустися з небес", "Пісні, звичайно, класні, але сама надто випендрежна", "Вся штучна, награна, фальшива і пафосна", "Мати двох дітей вивалила ц*цьки. Фу, ганьба" , "Давно страждає від зіркової хвороби", "Стиль – все що було на смітнику", "Зіркова хвороба, пафосу стало дуже багато", "Щось занадто перебільшує ця мадам своєю "значущістю"... Корона не тисне?", "Боже яка вона вульгарна", "Високо літає, боляче падатиме ... наївна", – відреагували шанувальники.

хода вирішує 👻ррррр

Допіс, Поширення LOBODA (@lobodaofficial)

"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос
"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос
"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос
"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос
"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос
"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос
"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос
"Корона не тисне?" Лободу жорстко розгромили в мережі за пафос

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода опублікувала серію відвертих фото, на яких зображена повністю оголеною, через що потрапила під шквал критики.

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Особа
Світлана Лобода
Тег
шоу-бизнес
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