Королева соулу: у США померла знаменита співачка з 70-х

У четвер, 16 серпня, у США на 77 році життя померла знаменита соул/джаз-співачка Арета Франклін.

Про це пише Associated Press із посиланням на заяву членів родини знаменитості.

Арета Франклін

Як стало відомо раніше, ще кілька днів тому рідні зібралися біля ліжка 76-річної артистки, вже тоді в пресі з'явилося повідомлення, що Франклін знаходиться при смерті. Останні роки знаменитість боролася з онкологічним захворюванням, а саме раком підшлункової залози.

За роки кар'єри Арету Франклін неодноразово називали королевою соулу. Найвідоміша пісня виконавиці "Respect", випущена в 1967 році, досі вважається гімном фемінізму, саме за неї співачка отримала дві нагороди "Греммі".

У 1987 році Франклін стала першою жінкою, чиє ім'я внесли до "Зали слави рок-н-ролу". У 2008-му журнал Rolling Stone визнав її найвеличнішою співачкою в історії.

У 2010 році у Франклін діагностували рак. Її останній виступ відбувся в листопаді 2017 року для фонду боротьби зі СНІДом, заснованого співаком Елтоном Джоном.

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