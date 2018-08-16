МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СпортLady

Королева соулу: у США померла знаменита співачка з 70-х

8.1тЧитати новину російською

У четвер, 16 серпня, у США на 77 році життя померла знаменита соул/джаз-співачка Арета Франклін.

Про це пише Associated Press із посиланням на заяву членів родини знаменитості.

Арета Франклін

Як стало відомо раніше, ще кілька днів тому рідні зібралися біля ліжка 76-річної артистки, вже тоді в пресі з'явилося повідомлення, що Франклін знаходиться при смерті. Останні роки знаменитість боролася з онкологічним захворюванням, а саме раком підшлункової залози.

За роки кар'єри Арету Франклін неодноразово називали королевою соулу. Найвідоміша пісня виконавиці "Respect", випущена в 1967 році, досі вважається гімном фемінізму, саме за неї співачка отримала дві нагороди "Греммі".

У 1987 році Франклін стала першою жінкою, чиє ім'я внесли до "Зали слави рок-н-ролу". У 2008-му журнал Rolling Stone визнав її найвеличнішою співачкою в історії.

Новини
День загибелі Цоя: як через 28 років живе син рок-легенди

У 2010 році у Франклін діагностували рак. Її останній виступ відбувся в листопаді 2017 року для фонду боротьби зі СНІДом, заснованого співаком Елтоном Джоном.

Читайте також на OBOZREVATEL про несподівану смерть моделі Ріка Дженеста, більш відомого на прізвисько Zombie Boy.

Дивіться відео на тему

Особа
Арета Франклін
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
17
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги