Концертів не буде? Лорак раптово звільнила всю свою команду в РФ

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію і працює там вже кілька років, відзначилася дивним рішенням в розпал концертного сезону. Артистка звільнила всю свою команду і пішла до іншого продюсера.

Лорак вирішила попрощатися з концертним директором Михайлом Успенським, його дружиною Катериною (PR-менеджер) і зі своїм адміністратором. Всі вони працювали на неї багато років. Про це повідомив Telegram-канал Super.

В оточенні зірки пояснили: Кароліну перестали влаштовувати фінансові схеми, за якими працював її концертний менеджмент.

Ані Лорак TVNET

Через раптове рішення розпрощатися з командою, у Ані Лорак істотно скоротився концертний графік – найближчі виступи співачки намічені лише на серпень.

Зараз артистка знаходиться в США і вже на особистій сторінці в Instagram повідомила шанувальникам, що у неї починається "нове життя" та незабаром вона порадує фанів новою піснею.

Відзначимо, за даними Super, колишні співробітники Лорак вже влаштувалися в продюсерський центр бізнесмена і автора відомих хітів Михайла Гуцерієва. З ним наразі співпрацюють такі зірки, як Філіп Кіркоров, Тетяна Буланова, Микола Басков та інші. Гуцерієв також працював і з примадонною Аллою Пугачовою.

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