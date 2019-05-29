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Конфлікт Кріда з другом Путіна Кисельовим: що відомо про мільйонера

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Відомий російський репер Єгор Крід прокоментував скандал із концертом в Абу-Дабі, який був зірваний у січні 2019 року. В програмі "вДудь" Крід розповів, що глава "Російської медіагрупи" Володимир Кисельов погрожував зламати життя музикантові.

Крід пояснив, що компанія Кисельова організовувала концерт і сама винна в гучному зриві його виступу в ОАЕ. OBOZREVATEL вирішив розповісти, що відомо про скандального російського мільйонера.

Володимир Кисельов – російський бізнесмен, меценат, музикант, творець популярного гурту "Земляни", засновник холдингу "Російська медіагрупа".

Єгор Крід і Володимир Кисельов

Єгор Крід і Володимир Кисельов

Володимир Кисельов народився у Хмельницькій області, Україна, в 1952 році, з 9 років ріс сиротою і виховувався в дитячому будинку. На початку 1970-х він грав у Хмельницькому в гурті "Современник". Через декілька років поїхав до Санкт-Петербурга, де в 1978 році став учасником, а пізніше і художнім керівником знаменитого радянського гурту "Земляне".

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У 1988 році Володимир Кисельов розпустив музичний колектив, створив центр "Білі ночі" і став продюсером. Так і почався його шлях у великому медіабізнесі.

Кисельов із дружиною Оленою Сєвєр

Кисельов із дружиною Оленою Сєвєр

24 ЗМІ

У 1998 році Володимир Кисельов переїхав до Москви, де разом із Йосипом Кобзоном став організатором медіахолдингу "Москва". У 1999 році Володимир створив ФГУП "Кремль" – підприємство, яке займалося проведенням масово-розважальних заходів на території Красної площі, Московського Кремля та інших об'єктів державного значення РФ в Управлінні справами президента Росії. Варто зазначити, що з цими підприємствами була пов'язана низка гучних скандалів.

Кисельов із дружиною і Депардьє

Кисельов із дружиною і Депардьє

24 ЗМІ

У 2010 році Кисельовим був створений фонд "Федерація", який досі займається проведенням благодійних концертів. У "Федерації" брали участь світові знаменитості: Стівен Сігал, Орландо Блум, Софі Лорен, Жерар Депардьє, Моніка Беллуччі, Шерон Стоун та інші.

Відомо, що взимку на одному з концертів у "Льодовому палаці" виступив Володимир Путін. Усі гроші, зібрані на заході, повинні були відправитися в лікарні для підтримки дітей із онкологічними та офтальмологічними захворюваннями. Але батьки дітей заявили, що обіцяних коштів так і не дочекалися.

Крід і Кисельов

Крід і Кисельов

VistaNews

Також мільйонер фігурував у конфлікті з приводу бренду "Земляне", заявивши, що назва гурту, з яким він був із перших днів заснування, належить йому.

У 2016 році він придбав 78% акцій радіо-холдингу "РМГ", яким керує і зараз. Відомо, що для купівлі пакету акцій йому знадобилося 7 мільярдів рублів (приблизно 108 млн доларів).

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Достовірно невідомо, майном на яку суму володіє сім'я олігарха, згідно з чутками – його стан оцінюється в декілька сотень мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після Нового року в мережі з'явилася інформація, що Крід зірвав концерт в Абу-Дабі. У ЗМІ повідомлялося, що співак приїхав у готель і спокійно пив каву, поки організатори намагалися вирішити питання.

Пізніше Крід записав в Instagram відеоповідомлення, в якому вибачився за те, що не вийшов на сцену. За словами репера, це сталося з незалежних від нього причин. Пізніше з'ясувалося, що винуватцем інциденту і був Кисельов.

Через декілька місяців навколо Кріда розгорівся новий скандал. У мережі поширили інформацію, що він розірвав контракт із Тіматі та лейблом Black Star. Реперу довелося гнівно відповісти на ці дані.

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Особи
Єгор КрідЮрій Дюдь
Теги
Новини РосіївДудь
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Гречихина Настя
Гречихина Настя
Спаcи6o тeм, кто пoказал мне этот чyдо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ml6xta1 Пpoсто прoйдя опрoс пoлучилa почти пoлyгодoвyю заpплaтy)) Пoльзуйтеcь, пoкa есть возможнoсть=)
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