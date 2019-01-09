Коляда в компанії Олега Скрипки: в Києві з аншлагом пройшов концерт "Щедрик"

У столичному Палаці "Україна" з успіхом пройшов Головний різдвяний вечір: музикант і беззмінний лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка презентував спеціальну святкову програму "Щедрик" спільно з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ).

Старовинні українські народні пісні, колядки в сучасному аранжуванні зібрали повний зал любителів від малого до великого.

"Чому я вважаю концерти з НАОНІ за особливо подію? Тому що зазвичай нас на сцені - лишень-бо четверо, тож тільки чотири інструменти створюють звучання. Тут же - все обмежується виключно, власною фантазією! Я знаходжусь в оточенні професіоналів, Які є НЕ лише людьми своєї справи, а й поважають, що я роблю! ", - коментує Олег Скрипка.

Вечір не обійшовся без сюрпризів: концерт почався з ходи юних колядників прямо в залі для глядачів, а Олег Скрипка виконав експромтом разом з малюками, які дарували йому квіти, пісню "Несе Галя воду", чим викликав бурхливі оплески.

""Приємно знати, що пісні у тих варіантах, які було нами колись створено, сприймають потім саме так і обирають собі на свята у якості музичного супроводу! У “Щедрику” пролунали не тільки добре знані композиції, а й кілька прем’єр: їх було зроблено саме для цього концерту!", - зазначає артист.

Скрипка зазначає: він не зупиняється експериментувати. Уже найближчим часом група "ВВ" презентує новий розривний трек "Лазня". Прем'єра пісні ознаменується і несподіваним флешмобом, подробиці якого Олег Скрипка обіцяє оголосити на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.