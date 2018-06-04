Кого вибрав Холостяк Єгор Крід: фінал російського проекту

Відомий музикант Єгор Крід вибрав в фіналі російського шоу "Холостяк" каналу ТНТ Дарину Клюкіну.
Під час одного з останніх випробувань - при знайомстві з сім'єю Крида - батьки Єгора помітили, що з усіх дівчат саме Даша подобається їх синові найбільше, і вони це ясно бачать, пише The Russian Times.
Сам Єгор Крід стверджував до останнього, що йому було дуже складно робити вибір.
, Як же я закохалася в фінал😍 А вам Як? Сподобався? Video by @ kreed.music • • • • #kreed #egorkreed #ekfamily #ekteam #forever #music #video #live #bachelor #klyukina_d #klyukina #holostyak # holostyak6 #dubai #kiss # Крід # егоркрід # музика # дубай # холостяк # холостяк5 # холостяк6 # холостяк5сезон # Клюкина # даша # дашаклюкіна
"У мене є почуття до обох дівчат, - говорив він. - Як зробити вибір, я не знаю. Я не хочу його робити! Даша порадила мені зробити так: закрити очі і уявити, що когось із них в моєму житті більше ніколи не буде…"
Суперницею Дарини була - Вікторія Короткова.
Поява Дар'ї Клюкіної на "Холостяку" стала несподіванкою - дівчина брала участь в попередньому сезоні. Швидше за все, запросили її не випадково - після завершення 5-го сезону проекту з Іллею Глінніковим, Клюкина стала набагато популярнішою за фіналістку. У неї з'явилися шанувальники: тільки в інстаграмі у моделі майже 2 мільйони читачів.
instagram.com/klyukina_d
ТНТ
instagram.com/klyukina_d
instagram.com/klyukina_d
Як писав OBOZREVATEL, герой українського проекту "Холостяк-8" Рожден Анусі у пост-шоу "Як вийти заміж" розкрив секрети відносин з Іванкою.
Читайте всі новини по темі "Шоу "Холостяк"" на сайті "Обозреватель".