Кого вибрав Холостяк Єгор Крід: фінал російського проекту

Відомий музикант Єгор Крід вибрав в фіналі російського шоу "Холостяк" каналу ТНТ Дарину Клюкіну.

Під час одного з останніх випробувань - при знайомстві з сім'єю Крида - батьки Єгора помітили, що з усіх дівчат саме Даша подобається їх синові найбільше, і вони це ясно бачать, пише The Russian Times.

Сам Єгор Крід стверджував до останнього, що йому було дуже складно робити вибір.

"У мене є почуття до обох дівчат, - говорив він. - Як зробити вибір, я не знаю. Я не хочу його робити! Даша порадила мені зробити так: закрити очі і уявити, що когось із них в моєму житті більше ніколи не буде…"

Суперницею Дарини була - Вікторія Короткова.

Поява Дар'ї Клюкіної на "Холостяку" стала несподіванкою - дівчина брала участь в попередньому сезоні. Швидше за все, запросили її не випадково - після завершення 5-го сезону проекту з Іллею Глінніковим, Клюкина стала набагато популярнішою за фіналістку. У неї з'явилися шанувальники: тільки в інстаграмі у моделі майже 2 мільйони читачів.

instagram.com/klyukina_d

ТНТ

instagram.com/klyukina_d

instagram.com/klyukina_d

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