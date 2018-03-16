Кім Кардашьян вперше знялася для культового глянцю: пікантне фото

Голлівудська актриса і модель Кім Кардашьян, яка часто демонструє на публіку свої апетитні форми, знялася для обкладинки культового глянцю.
Всесвітньо відома світська левиця стала героїнею обкладинки популярного глянцевого журналу ELLE: Кардашьян зображена на фото у відвертому купальнику. Знімок зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
Так, Кім зазначила, що в зйомці для американської версії журналу ELLE вона взяла участь вперше.
Кім Кардашьян на обкладинці ELLE
Instagram @kimkardashian
Протягом доби фотографія набрала понад два мільйони лайків від передплатників Кардашьян, а також майже 20 тисяч коментарів.
Як повідомляв "Обозреватель", модель і актриса Кім Кардашьян відвідала гламурну вечірку своєї подруги, українки Марини Ектон. Цікаво, що захід проходив в колишньому будинку сімейства Кардашьян-Уест.