KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки

Український гурт KAZKA, презентував у мережі офіційну англомовну версію свого хіта-мільйонника "Плакала", яка тепер отримала назву Cry.

Судячи з усього, рішення гурту було викликане майбутніми гастролями Північною Америкою. Серед шанувальників воно викликало неоднозначну реакцію, адже для адаптації треку музикантам довелося докорінно змінити текст. Пісню та відео до неї KAZKA опублікували на офіційному каналі в YouTube (слухайте її нижче).

Фото: facebook.com

"Є якась магія у тому, що про наш КРАЙ заговорили в світі завдяки пісні "Плакала". Ми вирішили, що це знак долі, який не можна ігнорувати, і перетворили "Плакала" в англійську CRY. Сьогодні ми презентуємо дуже важливий для нас трек, який, сподіваємось, познайомить усю планету, не тільки з українською культурою, а й зі співочою українською душею. Зустрічайте, вже добре знайома, але зовсім нова: KAZKA — CRY", — написали музиканти у Facebook.

Лише за декілька годин запис зібрав понад 20 тис. прослуховувань, у коментарях виникли дискусії. Нова версія хіта припала до смаку далеко не всім.

"Нісенітниця. Україномовний варіант крутили на багатьох іноземних радіостанціях і його вже знали багато", "Не знаю навіщо переспівувати англійською трек, який і так порвав чарти, але напевно від комплексу неповноцінності похідне", "В оригіналі значно краще звучить", "Клас, але рідною краще","Та ну, ви ж переписали текст, так не піде", "Трек вогонь, менше уваги на критику", — почали сперечатися у коментарях.

У мережі музиканти також опублікували текст пісні.

Нагадаємо, що трек українського гурту KAZKA "Плакала", який увійшов у його дебютний альбом "Карма", став хітом в Україні та за її межами. В YouTube пісня зібрала понад 70 млн переглядів, що зробило її найуспішнішою серед україномовних хітів на сьогодні.

Раніше у мережі з'явилася інформація, ніби KAZKA візьме участь у російському шоу "Пісня року" в Німеччині, що викликало обурення із боку слухачів. Пізніше представники гурту заявили, що інформація виявилася недостовірною, і закликали вірити тільки даними на офіційних сторінках колективу в мережі.

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