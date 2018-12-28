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KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки

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Український гурт KAZKA, презентував у мережі офіційну англомовну версію свого хіта-мільйонника "Плакала", яка тепер отримала назву Cry.

Судячи з усього, рішення гурту було викликане майбутніми гастролями Північною Америкою. Серед шанувальників воно викликало неоднозначну реакцію, адже для адаптації треку музикантам довелося докорінно змінити текст. Пісню та відео до неї KAZKA опублікували на офіційному каналі в YouTube (слухайте її нижче).

KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки

Фото: facebook.com

"Є якась магія у тому, що про наш КРАЙ заговорили в світі завдяки пісні "Плакала". Ми вирішили, що це знак долі, який не можна ігнорувати, і перетворили "Плакала" в англійську CRY. Сьогодні ми презентуємо дуже важливий для нас трек, який, сподіваємось, познайомить усю планету, не тільки з українською культурою, а й зі співочою українською душею. Зустрічайте, вже добре знайома, але зовсім нова: KAZKA — CRY", — написали музиканти у Facebook.

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Пісня гурту KAZKA знову очолила "Хітову дюжину" на OBOZREVATEL

Лише за декілька годин запис зібрав понад 20 тис. прослуховувань, у коментарях виникли дискусії. Нова версія хіта припала до смаку далеко не всім.

"Нісенітниця. Україномовний варіант крутили на багатьох іноземних радіостанціях і його вже знали багато", "Не знаю навіщо переспівувати англійською трек, який і так порвав чарти, але напевно від комплексу неповноцінності похідне", "В оригіналі значно краще звучить", "Клас, але рідною краще","Та ну, ви ж переписали текст, так не піде", "Трек вогонь, менше уваги на критику", — почали сперечатися у коментарях.

KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки
KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки
KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки
KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки

У мережі музиканти також опублікували текст пісні.

KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки

Нагадаємо, що трек українського гурту KAZKA "Плакала", який увійшов у його дебютний альбом "Карма", став хітом в Україні та за її межами. В YouTube пісня зібрала понад 70 млн переглядів, що зробило її найуспішнішою серед україномовних хітів на сьогодні.

Раніше у мережі з'явилася інформація, ніби KAZKA візьме участь у російському шоу "Пісня року" в Німеччині, що викликало обурення із боку слухачів. Пізніше представники гурту заявили, що інформація виявилася недостовірною, і закликали вірити тільки даними на офіційних сторінках колективу в мережі.

Читайте також на OBOZREVATEL, чому вокалістка гурту KAZKA Саша Зарицька вирішила перейти на українську мову, незважаючи на те, що виросла в родині, де розмовляли тільки російською.

Особа
KAZKA
Місце
Україна
Теги
музикашоу-бизнессоцмережіFacebookYoutube
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Коментарі
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Ppv Vladimir
Ppv Vladimir
поступили правильно.с англ.текстом станет еще популярней.
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Wolf Eugene
Wolf Eugene
на английском - вполне достойно! Но все же на украинском больше за душу взяло!!!! В любом случае- Молодцы, ребята!!!!!!
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Khasyanov Oleg
Khasyanov Oleg
Никому не пришло в голову преводить на англиский Desposito или Шербурские зонтики. Оригинал он и есть оригинал.
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Тимчук Нина
Тимчук Нина
Khasyanov Oleg, А может все таки этот вопрос оставить на решение коллектива этой песни. А тем ,кто не согласен создать свое. АББА всегда исполняли на английском, решили на своем Славы не добьются, и в результате и себе и своей стране известность и Слава.
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