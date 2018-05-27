Каменських розкрила таємницю свого провокаційного перстня

Українська співачка Настя Каменських розповіла про загадковий перстень, який постійно провокує її шанувальників на чутки про заміжжя артистки.

За словами знаменитості, прикраса дійсно є обручкою. Таке зізнання Настя зробила під час церемонії Cosmopolitan Awards-2018, де стала "Співачкою року". Про це передає Cosmopolitan.

При цьому розповідати подробиці про майбутнє заміжжя та називати ім'я обранця Каменських не стала.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

Відзначимо, що Насті давно приписують роман з її "колегою по цеху" - продюсером і репером Олексієм Потапенко (Потап). У січні пара разом відпочивала в Майамі, звідки інтригувала фанатів провокаційними фото.

Так, на одному зі знімків на руці Насті виблискує той же перстень, який підписники артистки сприйняли за обручку. Фанати навіть припускали, що Потап і Настя вирушили у США, щоб таємно одружитися.

Потап і Настя Каменських Instagram @kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських вже неодноразово з'являлася на публіці з обручкою на пальці, чим викликала бурю емоцій у своїх шанувальників, яким не терпиться дізнатися всю правду про закулісне життя Потапа та Насті.