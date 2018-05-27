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СпортLady

Каменських розкрила таємницю свого провокаційного перстня

1.2тЧитати новину російською

Українська співачка Настя Каменських розповіла про загадковий перстень, який постійно провокує її шанувальників на чутки про заміжжя артистки.

За словами знаменитості, прикраса дійсно є обручкою. Таке зізнання Настя зробила під час церемонії Cosmopolitan Awards-2018, де стала "Співачкою року". Про це передає Cosmopolitan.

При цьому розповідати подробиці про майбутнє заміжжя та називати ім'я обранця Каменських не стала.

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Настя Каменських

Instagram @kamenskux

Відзначимо, що Насті давно приписують роман з її "колегою по цеху" - продюсером і репером Олексієм Потапенко (Потап). У січні пара разом відпочивала в Майамі, звідки інтригувала фанатів провокаційними фото.

Так, на одному зі знімків на руці Насті виблискує той же перстень, який підписники артистки сприйняли за обручку. Фанати навіть припускали, що Потап і Настя вирушили у США, щоб таємно одружитися.

Потап і Настя Каменських

Instagram @kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських вже неодноразово з'являлася на публіці з обручкою на пальці, чим викликала бурю емоцій у своїх шанувальників, яким не терпиться дізнатися всю правду про закулісне життя Потапа та Насті.

Особа
Настя Каменських
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