Українська співачка Настя Каменських показала обличчя без макіяжу.

Знімок, на якому артистка позує в домашньому халаті, був опублікований у Instastories Каменських.

Настя Каменських без макіяжу Скріншот Instastories Насті Каменських

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських розповіла про загадковий перстень, який постійно провокує її шанувальників на чутки про заміжжя артистки. За словами знаменитості, прикраса дійсно є обручкою.

Зазначимо, що Насті давно приписують роман з її "колегою по цеху" - продюсером і репером Олексієм Потапенко (Потап). У січні пара разом відпочивала в Майамі, звідки інтригувала фанатів провокаційними фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Настя Каменських показала унікальні дитячі фото.