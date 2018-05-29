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Каменських показала обличчя без макіяжу

2.7тЧитати новину російською

Українська співачка Настя Каменських показала обличчя без макіяжу.

Знімок, на якому артистка позує в домашньому халаті, був опублікований у Instastories Каменських.

Настя Каменських без макіяжу

Скріншот Instastories Насті Каменських

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Насті Каменських - 31: найгарячіші фото артистки

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських розповіла про загадковий перстень, який постійно провокує її шанувальників на чутки про заміжжя артистки. За словами знаменитості, прикраса дійсно є обручкою.

Зазначимо, що Насті давно приписують роман з її "колегою по цеху" - продюсером і репером Олексієм Потапенко (Потап). У січні пара разом відпочивала в Майамі, звідки інтригувала фанатів провокаційними фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Настя Каменських показала унікальні дитячі фото.

Особа
Настя Каменських
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