МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Ізраїль назвав слоган ''Євробачення-2019''

865Читати матеріал російською

Організатори "Євробачення-2019" назвали гасло майбутнього міжнародного пісенного конкурсу, який, згідно з останнім рішенням, пройде у місті Тель-Авів.

Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, ним стане фраза "Дозволь собі мріяти" ("Dare to Dream").

Ізраїль назвав слоган ''Євробачення-2019''

Фото: eurovision.tv

"У цьому році Нетта (переможниця "Євробачення-2018" у Португалії. — Ред.) зважилася мріяти про "Євробачення", я ж мрію, щоб "Євробачення-2020" теж пройшло в Ізраїлі. Впевнений, що всі пісні будуть чудовими, але ми ж можемо мріяти", — зазначив у своєму коментарі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Новини
Болгарія не братиме участь у "Євробаченні": названо причину

У свою чергу, виконавчий директор конкурсу Йон Ола Санд також порадив майбутнім учасникам конкурсу мріяти і бути сміливими.

"Це те, що Нетта зробила минулого року, коли виступала в Лісабоні. Вона вийшла на сцену зі своєю мрією — повернути "Євробачення" в Ізраїль. І їй це вдалося", — підкреслив він.

Нагадаємо, що 64-й щорічний конкурс "Євробачення" пройде у місті Тель-Авів. Півфінали заплановані на 14 й 16 травня, фінал — на 18 травня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, представник України на "Євробаченні" MELOVIN знову відзначився успіхом у Європі.

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробачення-2019
Місце
ІзраїльТель Авів
Об'єкти
Євробаченняновини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги