Відома співачка-патріотка виступила на агітаційному концерті ексрегіонала

Популярна українська співачка Ірина Федишин виступила на агітаційному концерті ексрегіонала Володимира Мисика.

Безпартійний Володимир Мисик, балотується у мажоритарному окрузі №172 у Харкові. Під час концерту також виступав мер Харкова Геннадій Кернес. Про це повідомляє Zaxid.net.

Ірина Федишин 24tv.ua

Міський голова Кернес агітував за Володимира Мисика, і назвав усіх присутніх "однією великою родиною". Ірина Федишин також повідомила про концерт у Харкові, але його агітаційну частина не згадала.

Zaxid.net Концерт Федишин

"Фестиваль сім'ї" проходив у неділю 14 липня. На концерті виступали MARUV, Ірина Федишин та Сергій Бабкін.

Ірина Федишин ru.star.korupciya.com

Продюсер Федишин зазначив, що під час її виступу агітаційних плакатів не було.

"З приводу того, що Мисик повинен вітати десь після концерту, нам було відомо. Але він безпартійний, не має відношення до жодної політичної сили. Ми знали, що буде його вітання в кінці концерту, але він безпартійний, тому жодних питань з цього приводу немає", – каже Віталій Човник.

Віталій Мисик з 2006 по 2012 рік був членом Партії Регіонів у Харківській міській раді. З 2016 року став членом партії "Відродження".

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