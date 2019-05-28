"Її різали, вкручували шурупи": спливли моторошні деталі смерті знаменитої актриси Поліщук

Мати знаменитої радянської актриси Любові Поліщук, яка померла в 2006 році від раку хребта, Ольга Поліщук оприлюднила страшні деталі про смерть доньки.

Так, за її словами, артистка помирала в муках: вона виглядала дуже погано, сильно схудла, практично втратила волосся, а також постійно терпіла сильний біль. Також Любов перенесла низку складних операцій, а в хребет їй імплантували спеціальні "шурупи". Про це йшлося в передачі "Пусть говорят", випуск якої опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вона була дуже виснаженою. Навіть колір обличчя змінився, немов жовтий став. Потім лягла в лікарню, виявилося – на все життя... Різали її, різали, шурупи прикручували. Коли гірше їй стало, відправили до Ізраїлю. А там у неї знайшли саркому. Коли я приїхала, вона була пострижена, худюща. Лежала, раптом стала хрипіти... Ми до неї сіли, зітхнула – і все, немає Люби", – розповіла Ольга Поліщук.

Любов Поліщук real-lifes.ru

Нагадаємо, що Любов Поліщук померла в листопаді 2006 року в Ізраїлі у віці 57 років. Причина смерті – саркома хребта. Вважається, що до серйозних проблем зі спиною її привела автомобільна аварія, в якій вона отримала травму хребта. Також повідомляли, що ситуацію обтяжували і зйомки, де артистка теж неодноразово травмувала спину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в квітні 2019 року раптово померла артистка Ірина Цивіна, відома за серіалами "Кадетство" й "Ольга". Їй було 55 років. Як з'ясувалося після експертизи, актриса померла від кардіоміопатії.

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