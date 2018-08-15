Хто представить Україну на "Міс Всесвіт-2018": яскраві фото красуні

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2018" у Бангкоку (Таїланд) представить 23-річна одеситка Карина Жосан, яка в ніч на 15 серпня стала переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2018".
В ході конкурсу ефектна блондинка привернула увагу суддів не тільки модельною зовнішністю, але і розумовими здібностями, які виявила в ході інтелектуального конкурсу. OBOZREVATEL зібрав кращі фото, а також детальнішу інформацію про представницю України на міжнародному конкурсі краси.
У 2017 році Карина Жосан закінчила Одеську академію харчових технологій, куди дівчина вступила на спеціальність готельно-ресторанний і туристичний бізнес. При цьому за плечима українки вже чималий досвід роботи в модельній сфері - з 16 років вона працює професійною моделлю в Азії та Європі.
Про виступ на конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт" Карина мріяла з 12 років, з моменту, коли вперше подивилася його по телевізору. У ніч заходу в залі одеситку підтримували її мама та подруги.
Що б ви ближче могли познайомитися з учасницями конкурсу @ missukraine_universe, наші організатори вирішили поставити нам цікаві і досить глибокі питання! Тому всім тим, хто хоче познайомитися зі мною ближче, ділюся з вами моїми відповідями, з яких ви можете дізнатися певні факти про мне🤗 1) Яка книга справила найбільший вплив на формування вашої особистості? - З моменту як я навчилася читати і до сьогодні мені пощастило прочитати чимало книг різних жанрів і авторів, і з якоїсь дивної випадковості до моїх рук потрапляли саме ті книги, які відображали моє життя саме на момент їхнього прочитання. Не можу виділити якусь одну, кожна з прочитаних книг мене чогось навчила, про щось змусили задуматися. Просто скажу про те, що остання мною прочитана книга, це робота Робіна Шарма "Монах, який прощав свій Ferrari"! Всім рекомендую! 2) Якими волонтерськими проектами Ви займалися і які хотіли б втілити в життя? - Це дуже свіже для мене питання) Саме в цьому році, буквально пару місяців тому я брала участь у великій благодійної акції для залучення коштів на допомогу дітям-сиротам Кенії. Це лише початок! Мені б дуже хотілося мати можливість реалізуватися в цьому у рідній країні, оскільки подібна проблема, на превеликий жаль, нам теж не чужа. 3) Охарактеризуйте себе у трьох словах - Цілеспрямована! Чуйна! Відповідальна! І як кажуть у нас в Одесі: "І це тільки РАЗ!" 4) Якщо не краса врятує світ, тоді що? - У мене перманентне ставлення до цього визначення. Я вважаю, що світ врятує розум і почуття міри, але якщо при цьому розум буде гарний з себе, то наші шанси на порятунок лише зростуть😉 5) Розкажіть про любов у вашому житті? - Від самого мого народження я перебуваю в атмосфері абсолютної любові. Любов у сім'ї, любов у вихованні і формуванні мене як особистості. Любов - головна рушійна сила людини, і все в моєму житті, за що б я не бралася і чим би не займалася, спровоковане великою силою любові. 6) Якщо Ваше ім'я пролунає у фіналі конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" і вас оголосять переможницею конкурсу, яка буде Ваша перша думка? Читайте нижче⬇️
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На подіумі Карина почувался цілком впевнено, судячи з активності дівчини в Instagram, де за її життям сьогодні стежать майже 50 тис. підписників, до подібних пишних заходів їй не звикати.
Модель знайома з українським бомондом, в тому ж соціальному профілі можна відшукати її спільні фото з низкою знаменитостей: Вірою Брежнєвою, Позитивом з гурту "Время и Стекло" і навіть Михеїлом Саакашвілі.
The churches of Italy are breathtaking and simply magical✨Best that I have seen in the world of architecture🏛I'm ready to admire them forever🇮🇹 #italy #siena #church
I miss Italy so much🇮🇹Counting down to see one of my fave country again❣️ #italy #rome
Нагадаємо, за підсумками конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2018" модель Анна Дурицька стала четвертою віце-міс, звання другої віце-міс дісталося Валерії Рябченко, першої - Наталії Болюх. Фінал "Міс Всесвіт", на якому Україну представить Карина Жосан, відбудеться 17 грудня у Бангкоку.
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