Хто представить Україну на "Міс Всесвіт-2018": яскраві фото красуні

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2018" у Бангкоку (Таїланд) представить 23-річна одеситка Карина Жосан, яка в ніч на 15 серпня стала переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2018".

В ході конкурсу ефектна блондинка привернула увагу суддів не тільки модельною зовнішністю, але і розумовими здібностями, які виявила в ході інтелектуального конкурсу. OBOZREVATEL зібрав кращі фото, а також детальнішу інформацію про представницю України на міжнародному конкурсі краси.

Des-pa-cito🎶🔥 #spain #madrid Публікація від 🌟KARINAZHOSAN🌟 (@karina_zhosan) 9 Лип 2018 у 4:08 PDT

У 2017 році Карина Жосан закінчила Одеську академію харчових технологій, куди дівчина вступила на спеціальність готельно-ресторанний і туристичний бізнес. При цьому за плечима українки вже чималий досвід роботи в модельній сфері - з 16 років вона працює професійною моделлю в Азії та Європі.

Про виступ на конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт" Карина мріяла з 12 років, з моменту, коли вперше подивилася його по телевізору. У ніч заходу в залі одеситку підтримували її мама та подруги.

На подіумі Карина почувался цілком впевнено, судячи з активності дівчини в Instagram, де за її життям сьогодні стежать майже 50 тис. підписників, до подібних пишних заходів їй не звикати.

Модель знайома з українським бомондом, в тому ж соціальному профілі можна відшукати її спільні фото з низкою знаменитостей: Вірою Брежнєвою, Позитивом з гурту "Время и Стекло" і навіть Михеїлом Саакашвілі.

🖤🌹❤️ Публікація від 🌟KARINAZHOSAN🌟 (@karina_zhosan) 19 Лип 2018 о 4:25 PDT

Speechless🌍💙 #switzerland #swiss Публікація від 🌟KARINAZHOSAN🌟 (@karina_zhosan) 29 Чер 2018 в 5:43 PDT

I'm gasoline-you're fire🔥 Публікація від 🌟KARINAZHOSAN🌟 (@karina_zhosan) 20 Кві 2018 у 6:34 PDT

Нагадаємо, за підсумками конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2018" модель Анна Дурицька стала четвертою віце-міс, звання другої віце-міс дісталося Валерії Рябченко, першої - Наталії Болюх. Фінал "Міс Всесвіт", на якому Україну представить Карина Жосан, відбудеться 17 грудня у Бангкоку.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, найдорожча plus size-модель захопила фанів оголеним тілом на пікантних фотографіях у соцмережі.