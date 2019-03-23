Хто отримав заповітні троянди в третьому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

У п'ятницю, 22 березня, в третьому випуску романтичного шоу "Холостяк-9" заповітні троянди отримали не всі учасниці проекту.

З 15 дівчат залишилося всього 12: Юлія, Анастасія, Елізабет, Діна, Аня, Софія, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Даша і Віка. Проект покинули Юля, Ліля та Кароліна.

Instagram @ holostyakstb

Холостяк 9. Випуск 3 Instagram @ holostyakstb

Церемонія вручення троянд була незвичайною. Головний герой Микита Добринін вирішив оголосити про своє рішення на пікніку. Деякі учасниці знали про те, що пройдуть до наступного випуску ще до цього. На побаченнях квіти отримали Віка, Діна і перед самим пікніком Даша.

Віка Instagram @ holostyakstb

Даша Instagram @ holostyakstb

Instagram @ holostyakstb

Діна Instagram @ holostyakstb

Решту дівчат Микита обдарував відзнаками практично без пояснень. Винятком виявилася Оля. Як з'ясувалося, Добриніна засмутило відеозвернення, що вона йому надсилала. Дівчина розповідала, що не відчуває переваги від телефону, який він подарував їй у другому випуску.

Оля Instagram @ holostyakstb

"Я на це йшла сміливо, усвідомлюючи ризики. Я не розумію, цю жесть із телефоном. Це була твоя ініціатива?" – питала Оля в зверненні.

Микита відвів її в кімнату, через що дівчина вже подумала, що вибуває з проекту. Він пояснив, що учасниця хотіла до себе особливого ставлення, тому він порушив правило.

"У нас є з тобою зв'язок, але є й інші (дівчата. – ред.). Я хочу, щоб ти це розуміла", – сказав їй Микита.

Оля Instagram @ holostyakstb

В результаті Оля отримала заповітну троянду, так як Добринін вирішив дати їй ще один шанс. Багато дівчат подумали, що він змилосердився та вирішив подивитися, як вона себе буде вести в четвертому випуску.

Юлія Instagram @ holostyakstb

Софія Instagram @ holostyakstb

Лілія Instagram @ holostyakstb

Марина Instagram @ holostyakstb

Елізабет Instagram @ holostyakstb

Наталка Instagram @ holostyakstb

Instagram @ holostyakstb

Instagram @ holostyakstb

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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