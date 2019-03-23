Хто отримав заповітні троянди в третьому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

У п'ятницю, 22 березня, в третьому випуску романтичного шоу "Холостяк-9" заповітні троянди отримали не всі учасниці проекту.
З 15 дівчат залишилося всього 12: Юлія, Анастасія, Елізабет, Діна, Аня, Софія, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Даша і Віка. Проект покинули Юля, Ліля та Кароліна.
Instagram @ holostyakstb
Холостяк 9. Випуск 3
Instagram @ holostyakstb
Церемонія вручення троянд була незвичайною. Головний герой Микита Добринін вирішив оголосити про своє рішення на пікніку. Деякі учасниці знали про те, що пройдуть до наступного випуску ще до цього. На побаченнях квіти отримали Віка, Діна і перед самим пікніком Даша.
Віка
Instagram @ holostyakstb
Даша
Instagram @ holostyakstb
Instagram @ holostyakstb
Діна
Instagram @ holostyakstb
Решту дівчат Микита обдарував відзнаками практично без пояснень. Винятком виявилася Оля. Як з'ясувалося, Добриніна засмутило відеозвернення, що вона йому надсилала. Дівчина розповідала, що не відчуває переваги від телефону, який він подарував їй у другому випуску.
Оля
Instagram @ holostyakstb
"Я на це йшла сміливо, усвідомлюючи ризики. Я не розумію, цю жесть із телефоном. Це була твоя ініціатива?" – питала Оля в зверненні.
Микита відвів її в кімнату, через що дівчина вже подумала, що вибуває з проекту. Він пояснив, що учасниця хотіла до себе особливого ставлення, тому він порушив правило.
"У нас є з тобою зв'язок, але є й інші (дівчата. – ред.). Я хочу, щоб ти це розуміла", – сказав їй Микита.
Оля
Instagram @ holostyakstb
В результаті Оля отримала заповітну троянду, так як Добринін вирішив дати їй ще один шанс. Багато дівчат подумали, що він змилосердився та вирішив подивитися, як вона себе буде вести в четвертому випуску.
Юлія
Instagram @ holostyakstb
Софія
Instagram @ holostyakstb
Лілія
Instagram @ holostyakstb
Марина
Instagram @ holostyakstb
Елізабет
Instagram @ holostyakstb
Наталка
Instagram @ holostyakstb
Instagram @ holostyakstb
Instagram @ holostyakstb
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Холостяк порушив правила, подарувавши учасниці телефон. Всі подробиці другого випуску.
У третьому випуску стався перший поцілунок в цьому проекті.
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