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Хто отримав заповітні троянди в третьому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

1.3тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 22 березня, в третьому випуску романтичного шоу "Холостяк-9" заповітні троянди отримали не всі учасниці проекту.

З 15 дівчат залишилося всього 12: Юлія, Анастасія, Елізабет, Діна, Аня, Софія, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Даша і Віка. Проект покинули Юля, Ліля та Кароліна.

Хто отримав заповітні троянди в третьому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

Instagram @ holostyakstb

Холостяк 9. Випуск 3

Холостяк 9. Випуск 3

Instagram @ holostyakstb

Церемонія вручення троянд була незвичайною. Головний герой Микита Добринін вирішив оголосити про своє рішення на пікніку. Деякі учасниці знали про те, що пройдуть до наступного випуску ще до цього. На побаченнях квіти отримали Віка, Діна і перед самим пікніком Даша.

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Віка

Віка

Instagram @ holostyakstb

Даша

Даша

Instagram @ holostyakstb

Хто отримав заповітні троянди в третьому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

Instagram @ holostyakstb

Діна

Діна

Instagram @ holostyakstb

Решту дівчат Микита обдарував відзнаками практично без пояснень. Винятком виявилася Оля. Як з'ясувалося, Добриніна засмутило відеозвернення, що вона йому надсилала. Дівчина розповідала, що не відчуває переваги від телефону, який він подарував їй у другому випуску.

Оля

Оля

Instagram @ holostyakstb

"Я на це йшла сміливо, усвідомлюючи ризики. Я не розумію, цю жесть із телефоном. Це була твоя ініціатива?" – питала Оля в зверненні.

Микита відвів її в кімнату, через що дівчина вже подумала, що вибуває з проекту. Він пояснив, що учасниця хотіла до себе особливого ставлення, тому він порушив правило.

"У нас є з тобою зв'язок, але є й інші (дівчата. – ред.). Я хочу, щоб ти це розуміла", – сказав їй Микита.

Оля

Оля

Instagram @ holostyakstb

В результаті Оля отримала заповітну троянду, так як Добринін вирішив дати їй ще один шанс. Багато дівчат подумали, що він змилосердився та вирішив подивитися, як вона себе буде вести в четвертому випуску.

Юлія

Юлія

Instagram @ holostyakstb

Софія

Софія

Instagram @ holostyakstb

Лілія

Лілія

Instagram @ holostyakstb

Марина

Марина

Instagram @ holostyakstb

Елізабет

Елізабет

Instagram @ holostyakstb

Наталка

Наталка

Instagram @ holostyakstb

Хто отримав заповітні троянди в третьому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

Instagram @ holostyakstb

Хто отримав заповітні троянди в третьому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

Instagram @ holostyakstb

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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