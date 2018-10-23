''Хотіли лизнути'': Данилко присоромив відому в Україні журналістку

Народний артист України Андрій Данилко різко присоромив відому в країні журналістку Наталю Влащенко, звинувативши її у підлабузництві.

Співак, який раніше виступав в образі знаменитої Вєрки Сердючки, пригадав Влащенко момент, коли вона образила його своїм висловлюванням про те, що Андрій буде "до сивого волосся" використовувати свій образ, при цьому, не проявляючи себе як окрема особистість. Про це Данилко сказав під час передачі "Vласть vs Vлащенко", випуск якої опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Так, під час інтерв'ю Данилко зазначив, що вони з Наталею давно працювали разом, і вона завжди була йому симпатичною. Але при цьому його враження про журналістку зіпсував один момент.

Андрій Данилко YouTube

"Ви мені завжди були симпатичні, тільки один раз не сподобалися. Ви тоді сказали: "Скільки цей Данилко буде виступати у Сердючці? До сивого волосся?" А я от не зрозумів, чому ви так сказали. Адже це затребувано і популярно. Це було сказано під час програми з травесті-дівою Монро. Напевно, ви хотіли їй "лизнути". Начебто хотіли зробити їй приємно", — висловився Андрій, додавши, що його це дуже зачепило.

Наталія відповіла, що не пам'ятає інциденту, але відчуває себе ніяково через те, що раніше дозволяла собі подібні висловлювання.

"Боже, невже я могла сказати Монро таку х**ню?" — обурилася Влащенко.

Сам же Данилко підсумував, що не ображається на Влащенко, оскільки подібні ситуації траплялися із ним протягом усієї кар'єри досить часто, тож він звик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Данилко зізнався у тому, що залежний від алкоголю. Артист зазначив, що хотів би змінити ставлення до харчування і спиртного, оскільки це є найбльш згубною пристрастю артиста.