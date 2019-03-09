"Холостяк-9": Микита Добринін поділився враженнями про дівчат

Телеведучий і головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін поділився враженнями від першого випуску проекту "Холостяк-9", який вийшов 8 березня на СТБ.

Він дав ексклюзивний коментар телеканалу, в якому розповів, що найбільше йому запам'яталося, що він відчув при першому знайомстві з учасницями шоу.

"Найбільше вразило те, що учасниць так багато! Як правило, я не знайомлюся з такою кількістю дівчат одночасно. Їх 26 і всі вони "як на підбір". Кожна намагалася запам'ятатися, зробити мені сюрприз або подарунок. Хтось зовсім з'являвся на вечірці несподіваним способом. Звичайно, всі їхні вчинки і натяки я не забуду. Та я й сам трохи хвилювався. Але мені приємно, що дівчата готувалися до цієї вечірки, а значить для них це не просто чергове побачення", – розповів Холостяк.

За словами Добриніна, його здивувала реакція деяких дівчат. Адже багато зізналися, що неодноразово голосували за нього з різних номерів.

Учасниця Оля сказала прямо під час перших двох хвилин знайомства, що тричі віддавала свій голос. Дівчина так щаслива була його бачити, що ще в машині радісно підстрибувала, коли побачила Микиту.

"Не приховуватиму, мені лестило те, що дівчатка підходили і говорили: я голосувала за тебе! Деякі навіть зізналися, що розгорнулися б, будь це будь-хто інший. Звичайно, це приємно", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.

Не обійшлося і без пригод. Дівчата ледве не розбилися в машині, коли їхали на зустріч, тому що їм на дорогу вибігла тварина.

На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.

Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Було опубліковано фото дівчат із заповітними трояндами.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!