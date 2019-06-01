"Холостяк-9": Добринін і Квіткова вперше розповіли про свої стосунки після шоу

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті шоу "Холостяк-9" (СТБ) Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова повідомили, що вони залишилися разом після закінчення проекту.

Закохані щасливі і хочуть жити разом. Про це пара розповіла на пост-шоу "Як вийти заміж".

У студії Добринін і Квіткова сиділи тримаючись за руки і демонстрували публіці свої почуття.

Під час програми ведуча Роза Аль-Намрі запитала у Микити Добриніна, як будуть развиватися їх відносини далі. Він відповів, що серйозно налаштований і на очах у глядачів вручив Квітковій ключі від своєї новенької квартири.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram Добринін зізнався, що цілих півроку їм з коханою доводилося зустрічатися таємно, літати різними рейсами і їздити у машині в чорних окулярах.

"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І як зараз я щасливий зустріти тебе, неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене в зворотному", – написав Холостяк в соцмережі.

Микита Добринін і Даша Квіткова instagram.com/holostyakstb

"Я не хочу думати про те, що говорять люди навколо, чи вважають нас унікальною парою, тому що нам вдалося зберегти стосунки навіть після проекту. Для мене найважливіше, що ми щасливі і так круто доповнюємо один одного. Ти сидиш зараз, щаслива, поруч і посміхаєшся, і це найбільший подарунок для мене!" – додав він.

У свою чергу Даша Квіткова поділилася в своєму мікроблозі, що їй дуже пощастило з чоловіком.

"Нарешті це сталося. Стільки переживань і підтримки. Стільки обіймів і розмов. Спасибі, що завжди поруч. Спасибі, що ми пройшли це і наші відносини стали тільки міцніше", – написала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанати шоу "Холостяк-9" знайшли підтвердження, що переможниця Даша Квіткова після проекту досі зустрічається з Микитою Добриніним.

Відзначимо, що "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата почали вередувати. Але завершилося все з пристрастю: Микита розділ учасниць.

В результаті головний герой відправив Лілію додому, а Даші надів на палець заповітне кільце. Вибір Добриніна викликав ажіотаж в мережі. Користувачі помітили важливий нюанс: Даша прийшла на фінальну церемонію в білій сукні, а Лілія в чорному. Через це шанувальники шоу порахували, що вибір був відомий заздалегідь.

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