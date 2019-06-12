"Хочеться жити": спливла остання пісня померлої зірки "Голосу"

Учасник популярного вокального шоу "Голос" Олексій Сафіулін незадовго до смерті виконав пророчу пісню під назвою "Хочеться жити".

Композицію гурту "Різдво" він заспівав із колегою Оленою Решетніковою (щоб послухати проникливу пісню, проскрольте до кінця сторінки).

У ній йдеться про важливість життя, звучить заклик берегти близьких, дорожити кожною хвилиною з ними і прощати образи, щоб знайти в цьому порятунок.

Олексій Сафіулін Instagram @ morecelebrities

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Нагадаємо, що тіло Олексія Сафіуліна знайшли у власній ванні. Причиною смерті став серцевий напад, спровокувати який могла аномальна спека, а також перевтома й хронічне недосипання. На момент смерті артисту було 44 роки, у нього залишилися дружина, з якою він прожив 19 років, і двоє дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фолк-співачка Пелагея прокоментувала смерть музиканта. Вона написала зворушливий пост про цю людину.

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