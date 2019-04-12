"Змусили заплакати, дуже глибоко": гурт ''Антитіла'' вразив фанів ефектною прем'єрою

У п'ятницю, 12 квітня, український гурт "Антитіла" порадувала фанів подвійною прем'єрою. Музиканти випустили свій шостий студійний альбом Hello, а також презентували кліп до головної пісні платівки.

Характерно, що до альбому Hello, який складається з десяти треків, увійшли чотири вже відомих пісні TDME, "Лови момент", Lego та "Вірила" (новий кліп гурту дивіться нижче).

"Якщо робити особисту оцінку нової платівки Hello, то я вважаю, що це найкращий наш альбом наразі. Так звучать Антитіла сьогодні, і це звучання дещо відрізняється від попередніх платівок. Тексти, мелодії — все створено з прицілом на роки!" — розповів про реліз фронтмен гурту Тарас Тополя.

Основою сюжету нового кліпу Hello стала постапокаліптична історія. Головним її героєм став Олексій Веренчик, соліст гурту Detach. На відео він повертається на планету Земля після ядерного апокаліпсису, щоб перевірити, чи придатна вона для життя. Олексій не тільки зіграв головну роль, але й виступив режисером. Відеоробота складається з натурних зйомок і комп'ютерної графіки.

"Цей кліп — продовження історії з кліпу "Лови момент": про те, що світ — крихкий. І про те, що Земля — ​​наш дім, який треба оберігати. А про це багато хто забуває", — наголосив Веренчик.

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Відео активно збирає перегляди на YouTube. У коментарях роботу гурту назвали шедевром, який змусив плакати.

Альбом і новий кліп уже доступні на офіційних каналах гурту "Антитіла". Незабаром на музикантів чекає тур на підтримку диска Hello. З 25 травня колектив відвідає з концертами Львів, Полтаву, Харків, Одесу і зіграє у Києві.

Як писав раніше OBOZREVATEL, гурт "Бумбокс" і співачка Тіна Кароль порадували фанів кліпом на спільний трек "Безодня". Прем'єра пісні відбулася 4 квітня на YouTube-каналі familyboombox.

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