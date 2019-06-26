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"Грають в одну гру з Росією": Кікабідзе гнівно висловився про "майдан" у Грузії

1.3тЧитати матеріал російською

Культовий грузинський актор Вахтанг Кікабідзе гнівно висловився про протести в Грузії, де тисячі місцевих жителів виступили проти Росії.

Артист заявив, що уряд Грузії заслужив таку реакцію від населення, так як "почав грати з Росією в одну гру". Про це пише MK.Ru.

Кікабідзе також додав, що підтримує опозицію і усіх протестувальників, оскільки історія не пам'ятає таких випадків, коли в парламент Грузії садили російських депутатів на місце спікера.

Вахтанг Кікабідзе

Вахтанг Кікабідзе

Аргументи і факти

"Мені важко проаналізувати, що зараз у нас відбувається. Уряд отримав те, на що заслужив. Ну природно, я на боці опозиції, а на чиєму я повинен бути? Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам'ятає! Ось з цього все і почалося", – висловився актор.

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Також він припустив, що подібна витівка грузинського парламенту могла бути спланованою, так як всі розуміли її наслідки.

"Його ж не народ туди садив, а посадив уряд наш, правда? Вони в одну гру грають з Росією, напевно. Можливо, це було задумано так, щоб колотнеча розпочалася. Щоб вивести на вулицю війська", – зазначив артист.

Кікабідзе прокоментував і заборону росіянам на перельоти в Грузію, уточнивши, що не жалкує про таке рішення.

"Раніше багато росіян у нас відпочивали. Ну, зараз вони вже не будуть. Це їх так карають. А що, ми повинні через гроші від усього відмовлятися: від моралі, від патріотизму? Політика – це дуже брудна штука", – підсумував культовий актор.

"Грають в одну гру з Росією": Кікабідзе гнівно висловився про "майдан" у Грузії

Media.az

Нагадаємо, в серпні 2008 року Кікабідзе відмовився виступати в Росії після війни в Південній Осетії і визнання Москвою незалежності цієї республіки та Абхазії. Також він відмовився від врученого президентом Росії ордена Дружби народів, заявивши, що поважає російський народ, але не може приймати нагороди і виступати з концертами там, де його "хочуть побити". З тих пір він в РФ не приїжджав.

Також він виступав проти агресії Росії на Донбасі і анексії Криму, називаючи президента РФ Володимира Путіна загарбником. А в березні 2018 року Кікабідзе заявив, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, раніше в мережі повідомили про смерть Вахтанга Кікабідзе. Сам актор зухвало відповів на фейковий чутки.

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Тема
Протести в Грузії
Особа
Вахтанг Кікабідзе
Тег
Новини Росії
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Питон Каа
Питон Каа
Холоп на барина полгода обижался. А барин этого не замечал.
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