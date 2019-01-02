''Голос країни'' 9 сезон: коли чекати на прем'єру

Прем'єра нового, 9 сезону вокального шоу "Голос країни" відбудеться вже 20 січня (неділя) в ефірі телеканалу "1+1". Примітно, що новий етап проекту стартує зі зміненим суддівським складом.

Згідно з інформацією телеканалу, крісла журі в 9 сезоні займуть співачка Тіна Кароль, шоумен і продюсер Потап, хітмейкер MONATIK та міжнародна зірка, поп-співак Dan Balan.

Фото: прес-служба телеканалу "1 + 1"

У 2019 році особистий рекорд за кількістю програм "Голос країни" встановить лідер гурту MOZGI Потап, для нього 9 сезон стане вже п'ятим поспіль. При цьому артиста і члена журі випереджає народна артистка України Тіна Кароль, вона до крісла судді сяде вже вшосте.

Вперше до знайомих нам тренерів дорослого "Голосу країни" приєднаються український артист MONATIK, раніше співак був лише наставником в дитячому проекті "Голос.Діті". Побачать телеглядачі в складі суддів і співака Dan Balan, який у 2009 році був номінований на американську музичну премію Grammy, як співавтор хіта Live Your Life у виконанні Rihanna та репера TI.

Напередодні нового сезону артисти зізналися, що участь у проекті і покладена на них місія буде новим досвідом, проте всі вони готові до боротьби за унікальний голос.

У свою чергу, 9 сезон програми обіцяє відкрити глядачам нові обличчя і нові таланти, адже цей рік пройде під слоганом "Зірки среди нас". Зазначається, що команда "Голосу країни" прослухала більше 10 000 вокалістів з України, а також із сусідніх країн. На "сліпі прослуховування" потрапили близько 100 учасників, які мали можливість поборотися за участь в проекті і місце в команді одного з зіркових тренерів.

Нагадаємо, попередній сезон проекту "Голос країни" завершився в квітні 2018 року, дивіться на OBOZREVATEL, як в рамках яскравого суперфіналу українці визначили переможця.