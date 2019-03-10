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''Голос країни-9'': подробиці 8 випуску і перші ''бої''

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Вже сьогодні, 10 березня, в ефірі телеканалу "1+1" відбудеться 8 випуск і другий етап проекту "Голос країни-9" - вокальні бої. Його учасники вийдуть на "ринг", де позмагаються за подальшу участь в шоу.

І як зазначають автори проекту, змагання, ймовірно, виявляться найсильнішою вокальною битвою за час існування "Голосу країни".

''Голос країни-9'': подробиці 8 випуску і перші ''бої''

Згідно з правилами проекту, на етапі "Бої" кожен тренер ділить учасників своєї команди на пари, і відправляє на "ринг" для "музичного поєдинку". Після виступу кожної пари наставник вирішує, хто продовжить боротися за звання "Голос країни", а хто покине шоу.

"Це будуть фантастичні батли. Звичайно, деколи вони здадуться напруженими і нелегкими. Як на мене, це будуть найважчі бої з усіх, в яких я брав участь. Перш за все це проект про голос учасників, але тут на перше місце вийшли бої між тренерами...", - розповів Потап незадовго до старту 8 випуску.

Крім нових образів і неймовірних номерів, телеглядачів у 8 випуску чекає продовження романтичної історії цієї весни між тренерами Даном Баланом і Тіною Кароль. Чи витримають ці почуття випробування конкуренцією, глядачі каналу "1+1" дізнаються вже сьогодні. Наставники підготували яскраві номери з народними талантами, щоб ще краще продемонструвати вокальні межі кожного зі своїх підопічних.

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"До наступного етапу пройдуть ті вокалісти, які змогли подолати свої страхи, почули тренерські прохання, змінили себе на краще і будуть готові до стресів. Це будуть "універсальні солдати", - зазначила Тіна Кароль.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю, 3 березня, на телеканалі "1+1" пройшов сьомий випуск вокального шоу "Голос країни". Традиційно, крісла суддів зайняли співачка Тіна Кароль, репер і продюсер Потап, танцюрист і співак Діма Монатік, а також їх молдавський колега Дан Балан.

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Тема
голос країни
Особи
Тіна КарольОлексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Теги
телеканал 1 + 1Голос країни-9шоу
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