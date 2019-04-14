''Голос країни-9'': хто пройшов до суперфіналу

У неділю, 14 квітня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов півфінал 9 сезону вокального шоу "Голос країни". У ньому за квиток до фіналу боролися вісім учасників - по два з команди кожного зіркового тренера.

За підсумками півфіналу шляхом глядацького та суддівського голосування були обрані чотири суперфіналісти, які вже наступної неділі змагатимуться за перемогу на проекті. Хто ці чотири фаворити і як вони виступали в півфіналі - дивіться в матеріалі OBOZREVATEL (беріть участь у голосуванні внизу сторінки).

Оксана Муха (команда Дана Балана)

У півфінал вокального проекту Оксана Муха пройшла з колегою по команді Рафі Хейтамом. Цієї неділі за вокалістку проголосували 90% глядачів, 51% свого голосу учасниці віддав і її зірковий тренер.

Карина Арсентьєва (команда Потапа)

На сцені півфіналу Карині Арсентєевій довелося позмагатися з колегою по команді, рок-матусею 9 сезону Вікторією Ягич. За підсумками голосування вокалістка отримала 51% голосів свого тренера та 60% голосів телеглядачів, що принесло їй місце в фіналі.

Вікторія Олійник (команда MONATIK'а)

У півфіналі проекту Вікторія Олійник змагалася зі своїм колегою по команді Андрієм Карповим. Від свого наставника вокалістка отримала 51% голосів та 55% від телеглядачів.

Андрій Хайат (команда Тіни Кароль)

У півфіналі з команди Тіни Кароль змагалися естрадний співак Девід Аксельрод та зірка Національного відбору на Євробачення-2019 Андрій Хайат (KHAYAT). Майбутній фіналіст отримав 51% голосу своєї наставниці та 68% голосів від телеглядачів, що принесло йому квиток до суперфіналу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у 9 випуску проекту "Голос країни" співак Девід Аксельрод розповів, чому вирішив змінити ім'я. Як зізнався артист у відповідь на питання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами.

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