МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Голос Країни-9": дивитися онлайн 12 випуск шоу

Читати матеріал російською

У неділю, 7 квітня о 21:00 на каналі 1+1, відбудеться перший прямий ефір Голосу країни-9. На сцену вийдуть найсильніші учасники сезону з команд зіркових тренерів Тіни Кароль, Потапа, MONATIKа і Dan Balan.

Глядачі зможуть підтримати своїх фаворитів і допомогти їм потрапити до півфіналу вокального шоу. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

"Голос Країни-9": дивитися онлайн 12 випуск шоу
Новини
49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає

За підсумками виступів у чвертьфіналі в кожній команді повинно залишитися по два учасники. Одного виберуть українці шляхом голосування, а іншого врятує власний тренер. Також на глядачів чекають виступи суперзірок українського шоубізу - Тіни Кароль, Сергія Бабкіна, групи Mozgi і ALEKSEEV.

Хто судді на "Голос країни-2019":

  • Потап (Олексій Потапенко) – продюсер і репер. Деякий час тому він призупинив успішне багаторічне співробітництво зі співачкою Настею Каменських. Зараз зірки розвивають сольну кар'єру. Крім того, Потап займається продюсуванням і розкручуванням молодих зірок. Зокрема, він розкрутив популярний гурт "Время и Стекло", а зараз займається кар'єрою учасниці останнього сезону "Танців з зірками" Мішель Андраде.

  • Dan Balan – співак, продюсер і композитор. Він починав кар'єру в групі "O-Zone", потім почав сольну кар'єру і домігся успіху. Balan є єдиним молдавським співаком, який був нагороджений "Греммі". Автор і виконавець світових і європейських хітів "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

  • Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – співачка і телеведуча. Кароль прославилася ще в 2005 році, коли зайняла друге місце на фестивалі "Нова хвиля". З тих пір вона випустила 6 альбомів, заробила звання Народної артистки України, була телеведучою безлічі проектів і суддею на талант-шоу.

  • MONATIK (Дмитро Монатік) – співак, танцюрист, хореограф і композитор. Починав кар'єру з шоу "Танцюють усі" і "Х-Фактор". За останні кілька років увійшов і міцно закріпився в числі найпопулярніших і високооплачуваних співаків України. Був суддею проекту "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Дан Балан (Dan Balan), який у цьому році зайняв місце четвертого тренера "Голосу країни-9", підігрів чутки про романтичні стосунки з колегою по проекту, поп-дівою Тіною Кароль. Так, під час 8 випуску від 10 березня співак продовжив надавати знаки уваги Тіні: він підніс їй м'яку іграшку-кенгуру із запискою, а також по-джентльменському за руку провів її до крісла, після чого назвав "своєю королевою".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки