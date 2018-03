"Голос Країни-8": хто став учасником "нокаутів" і відео переможців "боїв"

У неділю, 25 березня, відбувся вже дев'ятий випуск "Голосу країни-8". Це була друга частина другого етапу проекту - "боїв". Учасники шоу змагалися в дуетах, переможцем з яких виходив лише один з них. Правда, у другого залишалися шанси на порятунок - для цього їм потрібно було "всього лише" отримати рятівний голос суддів.

"Обозреватель" уважно стежив за сьогоднішнім випуском шоу і знайомить вас з головними його подіями, а також тим, хто пройшов далі - в "нокаути", третю частину проекту.

Першими виступили підопічні Сергія Бабкіна Роман Набожняк і Олександр Ільвахін з піснею Скрябіна "Люди як кораблі". Судді краще оцінили виступ Романа, пояснивши своє рішення тим, що саме в його вокалі більше розкрито сенс шлягера. Олександра ж відправили додому, вручивши йому лише комплімент Потапа: "Пішов красиво, без ось цих ось "Я вас всіх ненавиджу", "Я вас всіх засуджу".

Другі учасники, Анна Трінчер з серіалу "Школа" та Софія Киструга з львівського гурту Mirami (команда Джамали), заспівали свіжий хіт британки Дуа Липа 'Blow Your Mind'. Виступ настільки порушило Потапа, що той не втримався і попросив повторити дівчат яскравий приспів з фірмовим "цьомом" у кінці разом з їх тренером. У кінцевому підсумку голос Джа дістався Ані. Забрати у свою команду Софію не захотів ніхто.

Третіми на рингу опинилися Оксана Чорна та Анастасія Кудрявченко з команди Потапа з привітом з 90-х "All that she wants" від Ace of Base. Голос тренера дістався томної брюнетці Оксані, яка не посоромилася заявити, що перемога над Настею для неї "всього лише ще одна сходинка". Кудрявченко пішла з проекту.

Четверті учасники - найочікуваніша пара цього етапу. Підопічні Джамали Вікторія Шостак і вже популярна, особливо на заході України, Ірина Федишин виконали "Ти забув про мене" групи Vivienne Mort. Досить прогнозовано Джа проклала шлях далі для Федишин, Шостак покинула проект.

П'яті - працівниця Генпрокуратури Наталія Білоусова і зовсім юна Марта Рак виконали пісню свого тренера Тіни Кароль "Дика вода". Виступ вийшов настільки яскравим, що тепер уже Бабкіну довелося просити виконати Кароль проспівати приспів разом зі своїми підопічними. Після чого розгорнулася боротьба між тренерами щодо якості виконання. Бабкін насварив дівчат за зайвий натиск. На їх же захист став Потап. Кароль вибрала Рак, а Наталія стала вже п'ятою поспіль учасницею, яку ніхто не захотів вкрасти.

Шостими на ринг вийшли протеже Сергія Бабкіна Христина Храмова і Юрій Каналош c культовою піснею "Искала тебя" Земфіри. Найпотужніша рок-аранжування і надриви учасників перетворили виступ в справжній "баттл" на сцені. У підсумку далі в команді Бабкіна пішов Юрій, а Христина схопила справжній джек-пот - за неї проголосували всі інші судді, і вона стала першою на сьогодні "вкраденою" учасницею, вибравши Джамалу і тим самим вигнавши з неонової кімнати квартет "Акорд".

Сьомі - Аліна Русинова та вірменка Србуі Саргсян з команди Потапа - виконали ліричну "Ти мій" україномовного періоду Ірини Білик. У підсумку далі пішла Србуі. Аліна виявилася не потрібна іншим суддям.

Конкурсанти Андрій Рибарчук і Іван Ворон вийшли на сцену восьмими. Прогнозовано хлопцям дісталася рок-пісня "Too Close" Алекса Клера. Голос їх тренера, Тіни Кароль, дістався Андрію. Іван же лише зміг почути слова "Ти був справжнім", а сам замість прощання кинув фразу "Шоу багато втратило без мене".

Дев'яті - сестри Маргарита і Віталіна Мороз і Адріана Шевчук - виконали пісню "Човен" (слова Івана Франка) української групи "Один в каное". Без особливої ​​інтриги голос Джамали дістався Адріані. Сестрички ж покинули музичне шоу.

Десятими виступили учасники команди Тіни Кароль Катерина Сєвєрова і Віктор Данюк, виконавши "Faith" Стіві Вандера і Аріани Гранде. 16-річна Катерина пройшла далі, отримавши голос від свого тренера. Віктор же покинув "Голос", навіть не отримавши рятівного натяку від суддів.

Другий десяток виступаючих відкрили Олександр Чекмарьов і Юлія Коловертних, що представили команду Сергія Бабкіна. Вони заспівали "Impossible" Джеймса Артура. Ще до оголошення результатів судді дали зрозуміти, що Чекмарьов виконав пісню на порядок краще. Юлія же не отримала підтримки суддів і покинула проект.

Дванадцятим учасниками сьогоднішнього випуску стали Анрі Болквадзе і ще одні сестри - Ганна і Ліза Соболєва. Їм дісталася композиція "Someone Like You" співачки Адель. Тренер Джамала вибрала Анрі. Сестри Соболєви покинули передачу.

13-ми стали Вікторія Ільчишен і Микола Федишин з команди Потапа, що заспівали "Dusk Till Dawn", яку в оригіналі виконують дуетом Zayn і Sia. Тренери розкритикували спів артистів. Наставник конкурсантів Потап дав ще один шанс Вікторії, а Микола покинув проект.

14-а пара сьогоднішнього випуску - молоді хлопці Валентин Бєлєнький і Данило Фельдман, заспівали в дуже ліричній манері хіт "Тебе це може вбити" української групи СКАЙ. Безумовно кращий дует сьогоднішнього вечора викликав розчулення у суддів, які назвали їх "мімішнимі", "милими" і "двома ангелятами". Вибір від тренера Бабкіна став просто справжньою мукою, але все-таки все почули ім'я Бєлєнького. Не менш нервової стала "крадіжка" суддями Данила, незважаючи на те, що було мало сумнівів - судді розуміли, що таких учасників треба рятувати. За нього проголосували і Кароль, і Потап. Фельдман вибрав другого. В "неоновому" залі обірвався шлях до вершини у Лізи Байрак - саме її місце і зайняв Данило Фельдман.

15-а пара - Ромчай, духовний наставник Наталії Могилевської, і Михайло Сосунов, відомий також як учасник проекту "Ліга Сміху". Дует представляв команду Тіни Кароль. Але виступ, варто визнати, вийшов нерівним - якщо Ромчай виконав лише вступ-мантру, то Сосунов повноцінно проспівав "Latch" Сема Сміта і Disclosure. Незважаючи на слова Тіни Кароль про складність вибору, все вказувало на перемогу Сосунова. Він і пройшов далі. Ромчай покинув проект під оплески і крики всього глядацького залу.

16-ми і останніми на сцені стали учасники, що сформували колоритний "ельфійський" дует, Микита Трондін (учасник другого сезону "Голос. Діти") і Аліса Космос, яка прославилася майже 10 років тому в складі жіночої групи KAMON. Підопічні Потапа проспівали пісню іншого судді - Джамали "Шлях додому". Голос репера дістався Микиті. Коли відраховували 10 секунд Алісі, "неонова" четвірка через нерви трималася за руки, але їм пощастило - ніхто з суддів не наважився врятувати Алісу.

Нагадаємо, тиждень тому місця в "Голосі країни-8" забронювали Альона Карась, Дмитро Самко, козак Сіромаха, Віолетта Литвиненко, Олена Луценко, Олексій Левкович, Арсен Вітрецький, Роман П'ясецький, Василь Демчук, Марія Хурсенко, Микола Серезітінов, Анастасія Мацуцька, тріо "Nude voices", до складу якого входить син відомої української співачки Таїсії Повалій, Ксенія Бридж, Мері Надемо і Зіанджа. "Неонова" кімната виявилася рятівною для Дмитра Стояна та Олексія Баклана.

У неділю, 25 березня, до них приєдналися Роман Набожняк, Анна Трінчер, Оксана Чорна, Ірина Федишин, Марта Рак, Юрій Каналош, Србуы Саргсян, Андрій Рибарчук, Адріана Шевчук, Катерина Сєвєрова, Олександр Чекмарьов, Анрі Болквадзе, Вікторія Ільчишена, Валентин Бєлєнький , Михайло Сосунов і Микита Трондін. В останній момент до них приєдналися вкрадені Христина Храмова і Данило Фельдман. Наступний ефір відбудеться 1 квітня, це вже буде третя частина шоу - "Нокаути".

