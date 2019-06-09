"Голос. Діти-5": всі подробиці третього випуску. Де дивитися онлайн

У неділю, 9 червня відбудеться третій ефір вокального проекту "Голос. Діти". Трансляція шоу стартує на телеканалі "1+1" о 21.00 (за київським часом).

У третьому випуску продовжиться етап сліпих прослуховувань, в якому судді, не бачачи конкурсантів, відберуть найталановитіших в свої команди. OBOZREVATEL буде стежити за подіями на вокальному проекті (відео дивіться нижче).

Нагадаємо, суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом), Джамала і DZIDZIO (Дзідзьо). Дізнатися, хто пройшов до наступного етапу, ви зможете в самому кінці матеріалу по закінченню випуску.

Судді Голос. діти 1+1

Цікаво, що в третьому випуску п'ятого сезону дитячого "Голосу" в відборі візьме участь і дочка відомого українського шоумена Євгена Кошового Варвара. Раніше дівчинка вже була учасницею проекту в одному з попередніх сезонів і зуміла дійти до етапу "Бої".

"Мені подобається ця сцена і те, що тут потрібно дуже багато працювати. Це постійний розвиток, а конкуренція мотивує ставати краще", – сказала учасниця.

Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" – щонеділі на каналі 1+1.

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий сезон вокального проекту "Голос. Діти" стартував в Україні 26 травня. Про те, як пройшов перший випуск, ви можете почитати за цим посиланням. Подробиці другого випуску від 2 червня читайте тут.

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