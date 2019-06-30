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"Голос. Діти-5": дивитися онлайн 6 випуск шоу

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30 червня на телеканалі "1+1" відбудуться нокаути вокального шоу "Голос. Діти". Глядачі почують популярні хіти у виконанні юних артистів. Учасники змагатимуться за право пройти в прямий ефір.

Зараз в командах тренерів по 4 дитини. Після цього випуску кожен наставник повинен буде вибрати тільки двох найсильніших вокалістів. OBOZREVATEL простежить за трансляцією і розповість всі подробиці шоу.

Судді "Голос. Діти"

Судді "Голос. Діти"

Телеканал 24

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Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і тренують свою команду разом), Джамала і DZIDZIO (Дзідзьо).

Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" – щонеділі на каналі "1+1".

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL публікував всі подробиці вокальних боїв шоу "Голос. Діти".

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Тема
"Голос. Діти"
Особи
ДжамалаМихайло Хома ДзідзьоЧас минувНадія ДорофєєваОлексій Завгородній (Позитив)
Місце
Україна
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