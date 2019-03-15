"Гітлера і Путіна забули": Чичеріна зганьбилася в мережі одою терористам "Л/ДНР"

Скандальна російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", справила "фурор" в мережі новим кліпом про "ополченців".

Так, артистка презентувала кліп на пісню "Добровольча", знятий на фоні танків за участю терористів. Ролик опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Судячи з кадрів, кліп знімався на позиціях бойовиків так званої "ДНР". На них можна побачити кілька десятків облич окупантів і навіть фото ліквідованого на Донбасі ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченко.

Чичеріна в кліпі "Добровольча" YouTube (скріншот з відео)

Більш того, в кліпі фігурують і інші особистості, досить відомі: Че Гевара, Володимир Висоцький, Юрій Гагарін і навіть загиблий в 2002 році російський актор Сергій Бодров, який зіграв в культових фільмах "Брат" і "Брат-2".

Захарченко в кліпі Чичеріної YouTube (скріншот з відео)

Серегй Бодров в кліпі Чичеріної YouTube (скріншот з відео)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на епічно роботу Чичеріної, посміявшись над її "творчістю". Деякі відзначили, що там, крім ватажків "Л/ДНР" не вистачає ще "святого Путіна і Гітлера".

Кадр з кліпу YouTube (скріншот з відео)

"Чичеріна давно розумом ослабла! Дах з'їхав? Стільки надриву і виття, як перед смертю", – написали в коментарях.

Увага! Відео містить пропаганду!

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше пісню "Добровольча" Чичеріна представила в окупованому місті Докучаєвськ на Донбасі під час виступу перед бойовиками "Л/ДНР". У рядках пісні вона заспівала про "дику дивізію Донбасу" і закликала терористів "дати джазу".

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