"Гарячий вікенд": Добринін і Квіткова виклали спекотне фото з відпочинку

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, як проводить час зі своєю обраницею – Дашею Квітковою.

На своїй сторінці в Instagram телеведучий виклав фото, на якому він позує з оголеним торсом, лежачи на коханій. Дівчина також напіводягнена – вона насолоджується відпочинком в купальнику, який підкреслює її сідниці.

Знімок був зроблений на батьківщині Микити Добриніна – в Чернівцях.

"Проводимо гарячий вікенд у мене на батьківщині", – підписав кадр екс-Холостяк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу з приводу відносин. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою.

На пост-шоу герої все ж підтвердили чутки, що до сих пір разом. Вони зізналися, що перший час після зйомок було важко, тому що їм доводилося ховатися, поки шоу не вийшло на екрани. Квіткова скаржилася, що ходила всюди в капюшоні, а на публіці повинна була приховувати свої почуття.

Нещодавно Квіткова показала тату на інтимному місці у вигляді троянди, яка є символом проекту.

Варто зазначити, що про постановку шоу вже давно говорять в мережі. Найяскравішим прикладом став вибір суконь для фіналісток: Даша була в білому, а її конкурентка Лілія Кім – в чорному.

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