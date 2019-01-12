Галкін публічно присоромив онука Пугачової: що трапилося

Шоумен публічно присоромив онука примадонни російської естради Алли Пугачової Микиту Преснякова.

Зокрема, 27-річний музикант поскаржився у своєму Instagram на кількість підписників середнього та похилого віку, тому що ті є фанатами його зоряної сім'ї.

"Мій "Інстаграм": очікування – реальність", – підписав Пресняков під двома знімками: на одному зображена молодь, яка віддає перевагу альтернативній музиці, а на другому – дорослі жінки.

Микита Пресняков Instagram

Галкін зробив зауваження родичу, зазначивши, що і такої аудиторії у нього могло б і не бути, тому треба радіти тому, що є.

"Менше думай про вік аудиторії, більше радій її наявності – реальність могла б бути з порожніми кріслами", – підписав він.

Користувачі погодилися з Галкіним, уточнивши, що Пресняков, в силу свого віку, поки не чує мудрі слова.

"Абсолютно згодна з Максимом! Микита переситився і перестає цінувати те, що у нього є. Його б до нас на периферію, тут зп 30 в місяць максимум, живе як сир в маслі і ще незадоволений", "Максим, дуже мудрі слова. Але Микита поки їх не чує. він дуже крутий, талановитий, гідний визнання і слави, на яку він чекає, головне, щоб не перегорів", – написали користувачі.

Микита Пресняков Instagram

"Думаю реальність треба заслужити. Творчих успіхів вам", "А чого ще чекати? Звичайно, популярність Микити тільки за рахунок сім'ї. Як виконавець – ну явно не Сід Баррет, нецікаво. Тому, навіщо душею кривити", "Ну тоді, напевно, тільки змиритися. Адже спочатку було зрозуміло, що коли Ви вийдете на сцену і люди про це дізнаються, в першу чергу Ви станете цікаві шанувальникам Вашої родини. Думаю, в подальшому фільтрація відбудеться сама по собі", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно користувачі помітили дивну поведінку Алли Пугачової та її чоловіка шоумена Максима Галкіна, коли вони на одній з фотографії встали далеко один від одного.

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