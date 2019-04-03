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"Фу, хочу помити руки!" Собчак натрапила в спальні у Волочкової на непристойний предмет

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Російська телеведуча Ксенія Собчак в спальні балерини Анастасії Волочкової знайшла якийсь предмет, що непристойно було показувати в ефірі.

Це сталося під час зйомок її шоу "Обережно, Собчак", коли світська левиця шукала в будинку подруги "сліди чоловічого присутності" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Фу, хочу помити руки!" Собчак натрапила в спальні у Волочкової на непристойний предмет

скріншот

Їй порадили не показувати це в мережі, тому що "це перебір, не можна ставити". Під час виявлення Собчак дозволила собі пару нецензурних виразів, коли думала, що саме робити зі знахідкою.

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"Бл*, хлопці, що робити? Х***а, фу, я хочу помити руки. А де можна у тебе тут руки помити", – запитала вона у господині будинку.

"Фу, хочу помити руки!" Собчак натрапила в спальні у Волочкової на непристойний предмет

скріншот

На це Волочкова відповіла, що Собчак у ванній може помити навіть ноги і все, що вона хоче. Після цього телеведуча відправилася далі на пошуки і знайшла сокиру, що лежала у кімнаті.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час екскурсії по дому Волочкова відвела Собчак в лазню, де вони одна одну сильно відшмагали віниками і пригадали старі образи.

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Особи
Ксенія СобчакАнастасія Волочкова
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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