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Фінал шоу "Голос країни-9": українці визначилися з головним претендентом на перемогу

3.1тЧитати матеріал російською

У неділю, 21 квітня, на каналі 1+1 відбудеться фінальний, 14-й випуск популярного вокального шоу "Голос країни-9". Українці висловили думку щодо того, хто переможе в шоу.

OBOZREVATEL провів опитування серед своїх читачів, в результаті якого з'ясувалося, що більшість шанувальників проекту розраховують на перемогу харизматичного підопічного Тіни Кароль Андрія Хайата — за нього віддали голоси понад 38% учасників опитування.

Фіналісти шоу "Голос країни-9"

Фіналісти шоу "Голос країни-9"

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На другому місці з мінімальним відривом і показником у 37% опинилася представниця команди Дана Балана Оксана Муха.

Третє місце посіла підопічна Потапа Карина Арсентьєва з 19% голосів, четверте — яскрава Вікторія Олійник з команди MONATIK'а.

Результати опитування

Результати опитування

OBOZREVATEL

"Голос країни" — популярне талант-шоу, яке виходить в Україні з 2011 року. Формат був винайдений у Нідерландах і швидко розійшовся по світу. Особливістю проекту є те, що судді не бачать претендентів на участь до того, як повернуться до них. Кожен із суддів набирає собі команду, орієнтуючись лише на вокальні дані.

Хто судді на "Голос країни-2019":

  • Потап (Олексій Потапенко) — продюсер і репер. Деякий час тому він призупинив успішну багаторічну співпрацю зі співачкою Настею Каменських. Зараз зірки розвивають сольну кар'єру. Крім того, Потап займається продюсуванням і розкручуванням молодих зірок. Зокрема він розкрутив популярний гурт "Время и Стекло", а зараз займається кар'єрою учасниці останнього сезону "Танців з зірками" Мішель Андраде.

  • Dan Balan — співак, продюсер і композитор. Він починав кар'єру у гурті "O-Zone", потім почав сольну кар'єру і домігся успіху. Balan — єдиний молдовський співак, нагороджений "Греммі". Автор і виконавець світових і європейських хітів "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

  • Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) — співачка і телеведуча. Кароль прославилася ще у 2005 році, коли посіла друге місце на фестивалі "Нова хвиля". Відтоді вона випустила 6 альбомів, отримала звання Народної артистки України, була телеведучою безлічі проектів і суддею на талант-шоу.

  • MONATIK (Дмитро Монатік) — співак, танцюрист, хореограф і композитор. Починав кар'єру з шоу "Танцюють усі" та "Х-Фактор". За останні кілька років увійшов і міцно закріпився серед найпопулярніших і високооплачуваних співаків України. Був суддею проекту "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

OBOZREVATEL також пропонує ознайомитися з подробицями півфіналу шоу "Голос країни-9", в ході якого і визначилася четвірка фіналістів.

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Читайте всі новини по темі "Голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Голос країни
Особи
Тіна КарольДан БаланОлексій Потапенко (Потап)MONATIK
Тег
Голос країни-9
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