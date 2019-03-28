МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Федір Добронравов відреагував на дозвіл суду в'їхати в Україну

4.7тЧитати матеріал російською

Заборонений раніше в Україні російський актор Федір Добронравов радий можливості знову в'їхати в країну.

У своєму коментарі порталу "Йод" зірка "Сватів" також розповів, що ніякої інформації про зйомки нової частини фільму у нього нині немає, але він буде щасливий знятися в кіно, особливо, якщо воно послужить "примиренню наших народів".

Федір Добронравов відреагував на дозвіл суду в'їхати в Україну

Фото: teatral-online.ru

"Суд скасував заборону? Я не знав, мені поки ніхто не дзвонив. Що можу сказати? Я радий, хоча, чесно кажучи, не розумію, чому мені до цього забороняли", — відповів він.

Якщо зйомки нових "Сватів" відбудуться, актор хотів би, щоб фільм допоміг примирити жителів Росії та України.

"Якщо "Свати" стануть хоча б маленькою краплею того, що послужить примиренню наших народів, то я буду щасливий. Але поки у мене немає ніякої конкретної інформації: чи будуть зйомки, як і коли", — додав Добронравов.

Новини
"Брудні дівочі жарти": зірки "Кварталу" захопили мережу пікантними фото

Як писав раніше OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми та серіали за участю Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

  • 27 березня стало відомо, що окружний адміністративний суд Києва скасував заборону серіалу "Свати" студії "Квартал 95" і дозволив в'їзд в Україну актору Федору Добронравову.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!

Особа
Федір Добронравов
Місце
Росія
Теги
фільмкіноСвати95 Квартал
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
34
5
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ух ты, а можно так захват власти майданных мракобесов отменить?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Билан Людмила
Билан Людмила
Потвора!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Хорошая новость для любителей кино Украины. Кумовья разрешили «Сватов».
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки