Федір Добронравов відреагував на дозвіл суду в'їхати в Україну

Заборонений раніше в Україні російський актор Федір Добронравов радий можливості знову в'їхати в країну.

У своєму коментарі порталу "Йод" зірка "Сватів" також розповів, що ніякої інформації про зйомки нової частини фільму у нього нині немає, але він буде щасливий знятися в кіно, особливо, якщо воно послужить "примиренню наших народів".

Фото: teatral-online.ru

"Суд скасував заборону? Я не знав, мені поки ніхто не дзвонив. Що можу сказати? Я радий, хоча, чесно кажучи, не розумію, чому мені до цього забороняли", — відповів він.

Якщо зйомки нових "Сватів" відбудуться, актор хотів би, щоб фільм допоміг примирити жителів Росії та України.

"Якщо "Свати" стануть хоча б маленькою краплею того, що послужить примиренню наших народів, то я буду щасливий. Але поки у мене немає ніякої конкретної інформації: чи будуть зйомки, як і коли", — додав Добронравов.

Як писав раніше OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми та серіали за участю Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

27 березня стало відомо, що окружний адміністративний суд Києва скасував заборону серіалу "Свати" студії "Квартал 95" і дозволив в'їзд в Україну актору Федору Добронравову.

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